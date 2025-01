Lausanne bat Ambri en fin de match

Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Ambri - Lausanne 2-4

2:07 Ambri - Lausanne: Lausanne s'impose au Tessin

Lausanne continue sa marche en avant en National League. Le LHC, solide leader, a dominé Ambri 4-2 pour signer un quatrième succès de rang.

On appelle cela la confiance. Après avoir retourné une situation compromise la veille face à Berne à Malley, les Vaudois ont su réagir immédiatement après avoir encaissé le 2-1 par Landry (49e). Sept secondes après le début du power-play et 24 secondes après la réussite tessinoise, c'est Jäger qui a pu niveler la marque.

Le jeu de puissance des Lions a une fois encore fait merveille puisqu'à la 57e c'est Raffl qui a pu battre Juvonen. Rochette a ensuite terminé le travail dans la cage vide.

Avant cela, c'était Prassl qui avait ouvert le score pour le LHC (16e). L'ancien Zurichois a marqué son deuxième but. Et dire que les Vaudois ont dû se rendre au sud du Gothard sans leur maître à jouer Antti Suomela, touché contre Berne, ni Kuokkanen, ni Glauser.

Cette défaite n'arrange bien évidemment pas les Tessinois. 11e avec 55 points, Ambri se bat à la fois pour avoir encore du hockey à jouer en mars et pour ne pas devoir se battre dans un play-out de tous les dangers.

Ajoie - Zurich 2-3 ap

A Porrentruy, Ajoie avait le redoutable honneur de recevoir les Zurich Lions. Enfin une version B du «Z» en raison de plusieurs malades d'importance dans les rangs alémaniques. Ainsi Malgin, Fröden, Lammikko, Balcers, Hrubec et Zumbühl sont restés au lit. Ce qui fait que les Lions ont dû faire appel au troisième portier Lorin Grüter.

Malgré cette hécatombe, les Zurichois sont parvenus à repartir du Jura avec la victoire (3-2 ap). Andrighetto a égalisé à la 57e et Derek Grant a classé l'affaire à la 63e.

Bienne - Fribourg 3-2 ap

A Bienne, Fribourg a été mené 2-0 puis est revenu en un peu plus d'une minute grâce à Jecker et Sprunger en power-play dans le tiers médian. Après avoir vu un but de Müller annulé pour une faute sur Berra, Bienne pensait bien devoir céder en fin de partie à la suite d'une pénalité de Yakovenko. Mais les Seelandais ont su faire le dos rond et aller en prolongation. A la 64e, un coup de crosse de Wallmark a permis aux Biennois de terminer la rencontre en avantage numérique. Et à la 65e, Lias Andersson a offert le point supplémentaire à ses couleurs (3-2 ap).

Septième, Fribourg compte trois points de retard sur Davos mais deux parties de plus. Quant à Bienne, il garde sa 10e place avec deux unités de bonus par rapport à Ambri.

Genève - Zoug 1-2 ap

1:58 Zoug - Genève: Genève s'incline en prolongations face à Zoug

A Genève, c'est le retour de suspension de Sakari Manninen qui a fait parler. Pour rappel, le top scorer du GSHC avait écopé de cinq matches en tribunes pour avoir donné un coup de crosse à un officiel lors d'une rencontre à...Zoug. Le centre finlandais s'est tout de suite mis en évidence en servant son compère Teemu Hartikainen pour le 1-0. Malheureusement, ce but fut le seul pour des Grenat en panne devant le goal adverse.

Alors Zoug est revenu par Wingerli (41e) et Genève n'a pas su battre une seconde fois Genoni. Il a fallu attendre la prolongation pour voir le but de la victoire côté zougois à la 64e de la canne de Bengtsson. pour un succès 2-1 ap des joueurs de Dan Tangnes.

Les Aigles, 12es, sont sous la menace de Lugano, 13e avec le même nombre de points. Et sous Uwe Krupp, les Bianconeri semblent quand même plus dangereux et mieux structurés qu'avant. Ils ont d'ailleurs écarté Kloten 4-1.

Lugano - Kloten 4-1

2:31 Lugano - Kloten: Lugano sans problème face à Kloten

Les Luganais ont parfaitement enchaîné à domicile. Vainqueurs 5-2 face à Genève mardi, ils ont maitrisé le mach de ce soir contre Kloten. Prenant deux longueurs d'avance dès la première période (Zohorna & Thürkauf), les Tessinois ont enfoncé le clou lors du troisième tiers-temps grâce, à nouveau, à Zohorna (48'35, Sekac) puis Carr (55'41, Arcobello & Fazzini), peu inquiétés par le but zurichois en power play, marqué par Aberg (53'33).

Lugano se donne ainsi plus de marge dans la lutte contre la relégation, en devançant Genève. De leur côté, les Zurichois voient le Top 4 s'éloigner.

Berne - Rapperswil 3-2 ap

On ne s'est pas ennuyés à la PostFinance Arena. Après un premier tiers marqué par l'ouverture du score de Romain Loeffel en supériorité numérique (5'24, Czarnik), le deuxième vingt a vu Rapperswil prendre les devants en moins d'une minute, par l'intermédiaire de Moy (39'18, Fritz) et Hofer (39'57, Taibel). Grâce à l'égalisation d'Ejdsell (59'04), assisté une nouvelle fois par Czarnik, les Bernois ont pu accroché les prolongations, où se même homme a profité de la pénalité d'équipe saint-galloise (retarder le jeu) pour sceller le sort du match (60'55).

Langnau - Davos 4-3

Bien surprenants cette saison, les tigres ont bien réagit à la réussite de Corvi (6'37, Stransky, Knak) avec un but de Salzberger (9'00, Petrini, Berger), et auraient même pris l'avantage en première période sans l'analyse vidéo. On a même cru que le sort s'acharnait sur les Bernois lorsque qu'un deuxième but leur a été refusé dans le tiers intermédiaire, mais Saarela a finalement pu inscrire le 2-1 (43'48, Riikola, Zanetti). Cette dernière période a encore vu Davos inscrire deux buts pour repasser devant (Egli, 49'33 et Zadina, 51'44), avant que Langnau ne s'adjuge les trois points (Lapinskis, 52'09 et 55'15). Score de la période : trois buts à deux et quatre pénalités à deux pour Langnau.