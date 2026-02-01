La victoire échappe au HC Bienne à Kloten

Le HC Bienne n'a pris qu'un point à Kloten pour son dernier match avant la pause olympique (3-2 aPr). Ajoie a pour sa part subi la loi du CP Berne (5-0). Retrouvez les highlights des deux rencontres de l'après-midi.

Kloten - Bienne 3-2 (aPr.)

3:29 Kloten - Bienne: Les Seelandais craquent en fin de match

Les deux rencontres de ce dimanche après-midi, en attendant le choc entre Davos et Fribourg, avaient des airs de duels à distance. D'un côté, Bienne et Berne se battent pour une place en play-in avec Langnau, au repos aujourd'hui. De l'autre, Kloten et Ajoie pourraient se retrouver en play-out.

Les Aviateurs passeront toutefois la trêve olympique au-dessus de la barre fatidique. Ils ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en battant Bienne grâce à un but de Max Lindroth en prolongation.

Légèrement dominés dans les statistiques, les Seelandais pourront toutefois nourrir des regrets. Ils menaient en effet 2-0 au début du troisième tiers. Ce point est loin de faire les affaire des hommes de Christian Dubé, qui passeront la trêve avec cinq longueurs de retard sur Berne et Langnau.

Berne - Ajoie 5-0

3:01 Berne - Ajoie: Les Ours surclassent les Vouivres

Dans la capitale, Ajoie n'a pas fait le poids. Il y a quelques mois pourtant, au plus fort de la crise traversée par les Bernois, on parlait d'un possible affrontement entre les deux équipes en play-out. Mais les Ours se sont relevés depuis et ont montré aujourd'hui qu'ils étaient désormais largement supérieurs à ce HCA. Un doublé d'Häman Aktell (auteur de 4 points au total) dans le deuxième tiers a assuré le succès des hommes de Heinz Ehlers.

Au classement, Berne garde donc cinq longueurs d'avance sur Bienne. Il en va de même pour Langnau. La lutte pour le top 10, qu'on retrouvera après les JO, s'annonce palpitante.