Ajoie lourdement battu
La victoire échappe au HC Bienne à Kloten

Le HC Bienne n'a pris qu'un point à Kloten pour son dernier match avant la pause olympique (3-2 aPr). Ajoie a pour sa part subi la loi du CP Berne (5-0). Retrouvez les highlights des deux rencontres de l'après-midi.
Publié: il y a 45 minutes
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Bienne perd de précieux points dans la lutte pour le top 10.
Photo: keystone-sda.ch

Kloten - Bienne 3-2 (aPr.)

Les Seelandais craquent en fin de match
3:29
Kloten - Bienne:Les Seelandais craquent en fin de match

Les deux rencontres de ce dimanche après-midi, en attendant le choc entre Davos et Fribourg, avaient des airs de duels à distance. D'un côté, Bienne et Berne se battent pour une place en play-in avec Langnau, au repos aujourd'hui. De l'autre, Kloten et Ajoie pourraient se retrouver en play-out.

Les Aviateurs passeront toutefois la trêve olympique au-dessus de la barre fatidique. Ils ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en battant Bienne grâce à un but de Max Lindroth en prolongation.

Légèrement dominés dans les statistiques, les Seelandais pourront toutefois nourrir des regrets. Ils menaient en effet 2-0 au début du troisième tiers. Ce point est loin de faire les affaire des hommes de Christian Dubé, qui passeront la trêve avec cinq longueurs de retard sur Berne et Langnau.

Berne - Ajoie 5-0

Les Ours surclassent les Vouivres
3:01
Berne - Ajoie:Les Ours surclassent les Vouivres

Dans la capitale, Ajoie n'a pas fait le poids. Il y a quelques mois pourtant, au plus fort de la crise traversée par les Bernois, on parlait d'un possible affrontement entre les deux équipes en play-out. Mais les Ours se sont relevés depuis et ont montré aujourd'hui qu'ils étaient désormais largement supérieurs à ce HCA. Un doublé d'Häman Aktell (auteur de 4 points au total) dans le deuxième tiers a assuré le succès des hommes de Heinz Ehlers.

Au classement, Berne garde donc cinq longueurs d'avance sur Bienne. Il en va de même pour Langnau. La lutte pour le top 10, qu'on retrouvera après les JO, s'annonce palpitante.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
3:1
46
60
102
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1:3
47
43
88
3
HC Lugano
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
EV Zoug
46
-16
67
9
SC Berne
SC Berne
46
-4
64
10
SCL Tigers
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Bienne
EHC Bienne
46
-22
59
12
EHC Kloten
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
