Après la fin de sa série de victoires, Genève s'est remis sur de bons rails lors de la réception de Zoug. Les Aigles restent ainsi au contact de Fribourg. De leur côté, les Jurassiens ont été obligés de s'incliner contre le leader Davosien.

Genève - Zoug 4-1

3:48 Genève - Zoug: Lancer de peluches et bonne victoire pour Genève

Devant leur public aux Vernets, les Genevois avaient l'occasion de se racheter après leur défaite de la veille à Langnau. Et ils n'ont pas mis longtemps à faire pleuvoir les peluches. A la 5e, Granlund a trouvé Saarijärvi pour l'ouverture du score et le deuxième but seulement cette saison pour l'ancien défenseur de Langnau.

Puis entre la 24e et la 25e, les débats se sont animés avec le 2-0 de Granlund (auteur par ailleurs de trois assists) et la réduction du score par Kubalik. Les deux réussites ont été marquées en avantage numérique. Sauf que ce but de Kubalik, sur l'un des deux tirs cadrés côté zougois du tiers, n'a pas fait paniquer les Servettiens. Jooris (31e) et Karrer (37e) ont battu Genoni et le GSHC a pu passer une fin de partie plus tranquille.

Après cette défaite qui a mis un terme à une série victorieuse de sept succès, les Genevois reprennent leur marche en avant. Ils reprennent aussi leurs distances avec Lugano, 4e, qui joue dimanche, comme Lausanne.

Ajoie - Davos 2-5

3:35 Ajoie - Davos: Pas d'exploit pour Ajoie contre le leader

Pas de miracle pour Ajoie dans la partie la plus déséquilibrée de la soirée. Opposés au leader Davos, les Jurassiens n'ont encore une fois pas été ridicules, mais s'ils se sont inclinés 5-2. Menés deux fois au score, ils sont revenus par deux fois grâce à leur power-play (Wick et Devos). Sauf que comme bien souvent, les Grisons ont trouvé un moyen de gagner en se montrant implacables entre la 48e et la 49e. Les buts de Ryfors et Frehner ont fait mal. Gredig a pu ajouter un cinquième but à la 58e.

Zurich - Berne 3-4 ap

5:48 Zurich - Berne: Berne s'impose difficilement à Zurich

Il est difficile de voyager à Zurich mais la tâche n'a pas effrayé les Ours, qui ont ouvert le score par Aktell (8e). Rattrappés dès le début du deuxième vingt par un but en power-play de Froden, Berne a pu reprendre son avantage sur une réussite de Sgarbossa (28e). Après quelques accrochages, les buts de Riedi (44e, power-play) et de Rohrer (47e) pour Zurich, puis d'Aaltonen (59e) pour Berne ont emmené les deux équipes en prolongation, durant laquelle ce même Finlandais a offert deux points au CP Berne.

Heinz Ehlers et les siens prennent ainsi le dessus sur le voisin biennois, alors que Zurich voit petit-à-petit s'ammenuiser ses espoirs de terminer dans le Top 3.

Fribourg - Bienne 6-1

2:55 Fribourg - Bienne: Bienne se bat mais rame contre Fribourg

Fribourg continue sa marche victorieuse. Les hommes de Roger Rönnberg en ont planté six des cannes d'autant de joueur différent: Marchan, Dorthe, Rathgeb, Nicolet, Sprunger puis Biasca. Les Dragons ont profité de chaque opportunité pour mettre Säteri en danger, et confirme ainsi leur deuxième place. De leur côté les Biennois devront trouver des solutions pour marquer plus de points hors de leur patinoire.

Ambri - Kloten 2-5

3:01 Ambri - Kloten: Kloten se promène au Tessin

Dans un match essentiel pour la lutte en fond de classement, Kloten a obtenu une victoire majeure 5-2 à Ambri. Les Aviateurs, 12es, prennent du coup quatre longueurs d'avance sur les Léventins, 13es.