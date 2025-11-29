Genève fait tomber Davos en prolongation

Alors qu'il menait 2-0 à cinq minutes du terme, Genève-Servette a eu besoin de la prolongation pour battre Davos (3-2). Ajoie est lui revenu de 0-2 à 2-2, avant de gagner aux tirs aux buts. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Genève - Davos 3-2 (ap)

Genève s'en allait vers un succès à trois points, mais a vu le leader revenir au score en 2'30 entre la 57e et la 59e.

Les Aigles avaient mis du temps avant de trouver la faille. Plus précisément la 40e, à 31 secondes de la pause, avec un Tim Bozon opportuniste en power-play pour inscrire son 11e but de la saison. A la 45e, Puljujärvi avait doublé la mise, puis Davos a fait sa remontée. En prolongation, ce sont les Grenat qui ont obtenu le point bonus grâce à nouveau à Puljujärvi.

Ajoie - Zoug 3-2 (tab)

A Porrentruy, Ajoie a effacé un déficit de deux buts pour finalement l'emporter aux penalties 3-2. On pensait que les occasions manquées en power-play coûteraient cher aux Jurassiens, mais ces derniers ont su se reprendre et surfer sur leur victoire de la veille à Kloten. Avec la défaite de Berne, les Ajoulots ne sont "plus qu'à" six longueurs.

Fribourg - Berne 2-1

3:34 Fribourg - Berne: Fribourg remporte le derby en fin de rencontre

Il a longtemps fallu chercher les goals à Fribourg. 57 minutes pour être exact. C'est en effet à ce moment-là que Marc Marchon, servi par Ritzmann, pensait avoir climatisé la patinoire dans un derby des Zähringen où les défenses ont eu plus souvent la parole.

Et puis à la 59e, Sandro Schmid a pu égaliser d'un tir parfait. Le Fribourgeois avait déjà eu une grosse occasion à la 43e, avant cela ce sont Bemström, pour Berne, et Sprunger qui avaient frappé le métal.

Mais à 26 secondes de la fin du troisième tiers et alors que l'on imaginait que la partie allait partir en prolongation, c'est Biasca qui a pu glisser le puck au fond après un rebond pour faire exploser la patinoire de bonheur. Ce succès acquis par les poils et à la der permet à Gottéron de rejoindre Lausanne à 53 points.

Ambri - Bienne 5-4 (tab)

Scénario bien différent à Ambri pour la rencontre entre Ambri-Piotta et Bienne. Après quarante minutes, Bienne menait en fait 4-3. Alors que les Léventins ont pris l'avantage à trois reprises, les Seelandais sont parvenus à inscrire deux buts aux 35 et 36e pour virer en tête. Mais DiDomenico a pu niveler la marque et tout s'est joué aux tirs au but. Et là, c'est Michael Joly qui a offert la victoire aux Tessinois (5-4 tab).

Zurich - Langnau 2-3 (ap)

4:15 Zurich - Langnau: Zurich surpris par Langnau

Déroulement assez dingue à Zurich où le champion menait 2-1 face à Langnau. Mais à la 59e, Julian Schmutz a envoyé tout le monde en prolongation et dans le temps supplémentaire, c'est Dario Rohrbach qui a trouvé la lumière à 4 contre 3 pour un succès 3-2 ap.