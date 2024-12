Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Contrairement à sa dernière apparition lors de la Coupe Spengler, Fribourg Gottéron n'a cette fois-ci pas trébuché au stade des demi-finales. Battus 5-1 par le Team Canada en 2012, les Dragons ont éliminé le HC Davos, hôte de la compétition, pour atteindre la finale.

Lors de cette rencontre à élimination directe, Fribourg Gottéron aurait pu manquer le coche lors de la première période. Bien entrés dans la rencontre, les hommes de Lars Leuenberger ont ouvert la marque par Linden Vey en supériorité numérique (7e, 1-0). Le Canadien a été parfaitement servi par Lucas Wallmark pour tromper Sandro Aeschlimann. Marcus Sörensen et Raphael Diaz ont encore eu deux occasions nettes de faire le break, mais ont échoué.

Le HCD n'avait tiré que deux fois au but en 17 minutes, preuve de l'emprise de Fribourg sur ce début de rencontre. Problème? La troisième tentative a terminé sa course au fond du but de Reto Berra (17e, 1-1). Le tir de Matej Stransky ne semblait d'ailleurs pas inarrêtable pour le portier des Dragons. Trois minutes plus tard, il a dû une nouvelle fois capituler sur un tir opportuniste de Yannick Frehner (20e, 2-1). Si le gardien n'a pas brillé sur le 1-1, c'est l'arrière-garde qui doit plaider coupable sur cette seconde réussite.

La période intermédiaire a également vu Fribourg Gottéron peser sur le match. Moins que lors de la première, mais tout de même. Les Dragons ont à nouveau manqué de réalisme devant la cage adverse à l'image de Jacob De La Rose (34e). Pour cette rencontre, Lars Leuenberger avait d'ailleurs décidé de former une triplette à 100% suédoise avec Marcus Sörensen et Lucas Wallmark en compagnie de «DLR». Une option intéressante. Sera-t-elle reconduite en championnat?

Lors de l'ultime période, Fribourg Gottéron a bénéficié d'un power-play à la 46e. Bien servi dans le slot, Jakob Lilja a vu son essai être stoppé proprement par Sandro Aeschlimann. Le gardien n'a rien pu faire une minute plus tard, toujours lors de la même période de supériorité numérique. Sur un coup de baguette magique de Marcus Sörensen, Linden Vey a vu le puck rebondir en sa faveur pour terminer au bon endroit. Chanceux? Absolument. Mérité? Aussi. En power-play, Davos a également pu se montrer dangereux par Simon Ryfors (53e). Mais Reto Berra s'est montré solide.

À 4'12'' de la sirène finale, Christoph Bertschy a donné un nouvel avantage à Fribourg Gottéron sur un centre de Samuel Walser (3-2). Jacob De La Rose a assuré le succès des Dragons dans la cage vide à moins de deux minutes de la sirène finale (4-2).

C'est donc Fribourg Gottéron qui va affronter les Straubing Tigers, d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Les Allemands sont venus à bout du Team Canada pour créer une grosse surprise. Les Grisons ne vont donc pas réaliser un premier doublé dans leur tournoi depuis les années 2000 et 2001.