Grande stabilité dans les affluences en National League

En moyenne, 7367 spectateurs se sont déplacés à chaque rencontre. Cela correspond à une augmentation minime de deux personnes par rapport à la saison précédente.
Fribourg et Lausanne font le plein
Une fois de plus, c'est Berne qui a enregistré la plus forte affluence. En moyenne, 15'505 personnes ont suivi les 26 matches à domicile du club de la capitale. Les Ours, qui peuvent encore décrocher une place en quarts de finale des play-offs via les play-in, ont toutefois enregistré la deuxième plus forte baisse des 14 clubs, avec 316 spectateurs de moins par rapport à l'exercice précédent.
Seul Kloten a fait pire à cet égard, avec une baisse de 372 spectateurs. Ajoie a également connu une baisse d'affluence moyenne (-194) tout comme Genève-Servette (-39).
La moitié des équipes engagées ont pu se réjouir d'une augmentation du nombre de spectateurs. Parmi eux, on trouve Zurich (+23), Lausanne (+287) et Fribourg-Gottéron (+150), qui présentent respectivement la 2e, 3e et 4e meilleure affluence de la ligue.
Lugano a enregistré la plus forte augmentation avec 393 fans supplémentaires par match. Davos, vainqueur des qualifications, a également enregistré une augmentation significative avec 223 spectateurs supplémentaires par rencontre.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42