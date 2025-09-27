Avec cinq buts dans le troisième tiers, le HC Bienne est finalement venu à bout d'Ajoie aux tirs au but. Longtemps devant au score, les Biennois se sont écroulés avant de revenir dans la partie. Lias Andersson a finalement offert la victoire avec son penalty décisif.

Matteo Romanenghi et Linus Hultström se sont livrés des duels acharnés. Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Soirée de folie à la Tissot-Arena! Dès les premières secondes, Bienne impose son rythme et se procure deux occasions franches face à Damiano Ciaccio, le gardien ajoulot. Quelques minutes plus tard, Niklas Blessing déclenche une frappe puissante depuis la ligne bleue et nettoie la lucarne au premier poteau (1-0). Le défenseur, ajouté en dernière minute sur la feuille de match, offre ainsi une avance rapide au HCB.

Malgré la domination biennoise et plusieurs opportunités nettes – notamment Haas qui manque un centre fuyant à la 15e minute, ou encore Marcus Sylvegaard dont la tentative à bout portant est repoussée par Damiano Ciaccio – Ajoie parvient à tenir le choc. Avec 12 tirs cadrés contre 4, les Jurassiens peuvent s’estimer heureux de rejoindre les vestiaires avec seulement un but de retard.

Bienne fait le break… ou pas

Au retour des vestiaires, le scénario reste identique: Bienne domine sans concrétiser. Marcus Sylvegaard puis Petr Cajka échouent coup sur coup sur un Damiano Ciaccio impérial. Même en infériorité numérique, les Biennois contrôlent les débats, limitant Ajoie à deux tirs lors de la pénalité de Hofer.

Finalement, Lias Andersson double la mise en déviant un puck au deuxième poteau (2-0), alors que Bienne évoluait à un homme de plus après une faute de Jérémy Wick. Mais l’euphorie est de courte durée: 41 secondes plus tard, Jannik Fischer profite d’un renvoi plein axe pour crucifier Luis Janett et relancer Ajoie (2-1).

Lias Andersson, auteur de deux buts et trois tirs au but transformés, a fait vivre un cauchemar aux deux gardiens ajoulots. Photo: KEYSTONE/Peter Schneider

Et le dicton «dominer n'est pas gagner» n’a peut être jamais été autant vrai que ce soir à la Tissot Arena. Et pour cause, après deux tiers à dominer, Bienne va complètement craquer au début du troisième. Ajoie va d’abord réussir à égaliser en power-play par l’intermédiaire de Jonathan Hazen (2-2). À peine de retour à cinq sur la glace, au tour de Nicolas Müller de se faire envoyer en prison, avant que 24 secondes plus tard, le même Jonathan Hazen ne punisse à nouveau Luis Janett (2-3). En quatre minutes, Bienne se retrouve à courir derrière le score faute d’efficacité.

Pire: au terme d’une ultime contre-attaque, Emil Veckaktins rate le but vide au second poteau. Et les Biennois ne vont pas se faire prier pour faire payer aux Ajoulots leur inefficacité. Sur l’action suivante, Niklas Müller, qui avait écopé d’une pénalité qui avait conduit au 2-3, terrasse Damanio Ciaccio d’un missile à bout portant. Bienne parvient à égaliser à 3-3 à cinq petites minutes du terme de la rencontre.

Gauthier sauve un point pour Ajoie en toute fin de match

Et comme si le scénario de ce troisième tiers n’était pas assez fou, le HC Ajoie écope de sa première pénalité du match à la 57e minute. Devant leur public survolté, les Seelandais vont faire tourner la tête aux quatre joueurs ajoulots présents sur la glace. Au terme d’un schéma de passes, Lias Andersson trouve un angle de frappe génial et trompe Damiano Ciaccio (4-3).

Pour la seconde fois du match, le public de la Tissot-Arena se dit sûrement que le cauchemar est passé et que Bienne va enfin remporter ce match. Mais il y a des soirées comme celle-ci où la magie opère, et les hommes de Greg Ireland vont aller chercher au fond de leurs ressources pour égaliser à nouveau à deux minutes du terme. Sur un tir lointain, Frédérik Gauthier surgit au milieu du cafouillage et pousse le puck au fond des filets biennois (4-4). Match nul au terme du temps réglementaire!

Cinq buts pour Lias Andersson!

Heureusement pour les coeurs des spectateurs de la Tissot-Arena, le rythme retombe enfin un peu en prolongations. Aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence, malgré une nouvelle domination biennoise. Les deux équipes se départageront donc aux tirs au but. Et le suspens aura duré jusqu’au bout de la nuit.

Après sept tirs chacune, les deux équipes se retrouvent au score de 4-4 dans cette séance, avant que Yanis Berthoud ne rate sa tentative. Lias Andersson, déjà auteur d’un doublé dans ce match et de deux tirs au but transformés, tente sa chance et loge le puck entre les jambes du portier ajoulot.

«Je crois que c’est la première fois que je marque trois fois dans la même séance de tirs au but, c’était plutôt cool. Je n’aime pas commencer à tirer, je préfère regarder comment le gardien se comporte», explique l’homme du match. Deux points, d'accord, mais Bienne avait un goût amer en bouche.

Une défense biennoise trop friable

Avec 28 buts encaissés en 8 matchs, Bienne ne peut sûrement pas espérer mieux que son classement actuel, en dehors du top 10 de National League. Le problème est identifié si les Seelandais entendent briser leur plafond de verre cette saison. «Bien entendu que l’on encaisse trop de buts, et on travaille dessus tous les jours», explique l’entraîneur biennois Martin Filander, «On doit croire en nous, et avoir conscience du problème, ça nous rend nerveux dans les moments clés. On doit trouver des moyens de communiquer et de garder confiance dans ces moments-là.»

«Parfois, on veut trop bien faire et on se retrouve hors de position. Mais c’est notre quatrième victoire en cinq matchs, il faut retenir le positif», relativisait malgré tout Lias Andersson. «On perd notre confiance quand on mène. On doit être plus durs et solides défensivement. Clairement, il y a un problème de confiance», enchaîne Martin Filander.

Le HC Bienne aura pour le moins souffert, mais a remporté deux points à la Tissot Arena face à Ajoie ce soir. Les Seelandais recevront Zoug mardi soir à 19h45, alors qu’Ajoie poursuivra son championnat avec la réception de Lausanne.