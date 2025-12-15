Julien Sprunger: Un chasseur de buts métronomique

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière en cette fin de saison. En 24 saisons de National League, il a laissé une empreinte statistique impressionnante. Retour sur une carrière prolifique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

1149 matches

Julien Sprunger a disputé toutes ses rencontres sous le maillot de Fribourg Gottéron. Récemment, il est d'ailleurs devenu le joueur à avoir le disputé le plus de matches sous le même chandail. Il est le cinquième joueur à avoir disputé le plus parties dans l'élite. Il lui en manque 25 pour grimper sur le podium et ainsi enjamber Matthias Seger (1167) et Beat Forster (1171). Les deux premières places de Beat Gerber (1269) et Andres Ambühl (1322) sont hors de portée.

405 buts

Il est actuellement à égalité avec Roman Wäger à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la National League. Douze buts lui sont nécessaires pour remonter sur Gil Montandon, deuxième. Le légendaire Peter Jaks (487) est loin devant.

405 assists

S'il est de loin le meilleur buteur de Fribourg Gottéron, Julien Sprunger n'est pas encore le meilleur passeur de l'histoire du club sarinois. C'est en effet Slava Bykov qui est toujours au sommet de la hiérarchie du HCFG avec 409 passes décisives sous le maillot des Dragons. Le maître à jouer de la Sbornaja a réalisé ce total impressionnant en... 332 matches. Fou.

51 points

L'ailier a dépassé à deux reprises la barre des 50 points en saison régulière. C'était lors des saisons 2011/2011 et 2016/2017. À chaque fois, il avait terminé second au classement des compteurs, mais avait par contre été le meilleur buteur de ces deux exercices avec respectivement 27 et 26 buts.

1 x MVP

Julien Sprunger a été élu joueur le plus précieux à son équipe lors de la saison 2007/2008. Il est le seul joueur de Fribourg Gottéron à avoir reçu cette distinction née lors de la saison 1996/1997.

5e

Actuellement, Julien Sprunger est le 5e meilleur compteur de l'histoire du championnat de Suisse. Il ne lui manque que six points pour revenir à la hauteur des 816 points de Reto von Arx. Le podium est par contre quasi inatteignable puisque Christian Dubé a totalisé 839 points durant sa carrière, soit 29 de plus que le total actuel de Julien Sprunger.

97 sélections

La carrière en équipe de Suisse de Julien Sprunger a duré de 2006 à 2014 pour un total de 97 matches sous le maillot rouge à croix blanche. Le No 86 a disputé le championnat du monde à quatre reprises et une fois les Jeux olympiques. C'était en 2010 à Vancouver. Des 97 rencontres internationales, c'est hélas un événement douloureux qui a été le plus marquant. En 2009 à Berne, il a été balancé dans la bande par David Backes, un attaquant américain. Julien Sprunger ne s'est pas relevé. Touché aux cervicales, il avait ensuite manqué plusieurs mois de compétition.

21 saisons

Sur les 24 saisons disputées au plus haut niveau, Julien Sprunger en a passé 21 avec Andrei Bykov, son compère de toujours. Les deux hommes n'ont ainsi pas commencé ni terminé leur carrière ensemble. Mais leur chemin sera évidemment lié pour toujours. Et il y a fort à parier que les No 89 et 86 seront encore réunis au plafond de la BCF Arena parmi les autres maillots retirés par l'organisation fribourgeoise.



