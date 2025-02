À 32 ans, Nino Niederreiter est devenu un vétéran en NHL. Le Grison vient de disputer son 940e matches de saison régulière et se trouve à la lutte avec Roman Josi pour être le premier joueur suisse à franchir la barre des 1000 parties.

Photo: Sven Thomann

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi soir à Montréal, Nino Niederreiter a disputé son 939e match de saison régulière en NHL lors de la victoire de son équipe de Winnipeg contre les Canadiens. Il a hissé son total à 940 deux jours plus tard. Cela fait de lui le deuxième joueur à croix blanche le plus capé de l'histoire. «Pour être franc, je ne connaissais pas le nombre exact, nous a-t-il confié. Mais comme j'ai été honoré pour mes 900 matches en début de saison, j'aurais pu estimer plus ou moins correctement mon total.»

S'il dit sans détour ne pas trop se soucier des statistiques, il sait très bien qu'il est à la lutte avec Roman Josi pour être le premier joueur suisse à atteindre les 1000 rencontres en NHL. Seuls quelque 400 joueurs y sont parvenus dans l'histoire de la prestigieuse Ligue. «Nous en avons déjà discuté lui et moi, rigole-t-il. Je sais qu'il a un peu d'avance. Entre 15 et 20, si je ne fais erreur.» Vrai: son capitaine en équipe de Suisse a porté le maillot des Nashville Predators à 955 reprises.

Honneur au vétéran Roman Josi

Les deux internationaux suisses se tirent-ils la bourre pour arrondir leur total en premier? Il pouffe: «Nous n'avons en tout cas pas fait un pari entre nous pour savoir qui arriverait en premier. Mais nous savons que ce ne sera que la saison prochaine. Et comme en sport tout peut aller très vite, je dois bien avouer que je ne réfléchis pas aussi loin.» Et le Grison, cadet de Roman Josi, ne veut pas brûler la politesse à son aîné. «Franchement? Ce serait injuste que j'y arrive avant lui. Il est deux ans plus âgé que moi, c'est donc à lui que devrait revenir cet honneur.»

Toujours est-il qu'avec ses presque 1000 matches de NHL, Nino Niederreiter fait figure de vétéran dans le vestiaire des Winnipeg Jets, meilleure équipe de NHL depuis le début de saison. «C'est la première fois que je suis le plus âgé de mon équipe, rigole l'ancien junior du HC Davos. Avec les années, j'ai appris à endosser un rôle de leader et c'est quelque chose que j'apprécie, même si je n'ai pas de rôle de capitaine ou d'assistant. Cela ne m'empêche pas de motiver mes coéquipiers et d'essayer de les tirer vers l'avant.»

Et cela semble bien fonctionner, tant à titre individuel que collectif puisque les Jets volent de succès en succès. «J'ai conscience de ne plus avoir de si nombreuses années à jouer en NHL et mes occasions de ramener la Coupe Stanley à la maison ne seront plus très nombreuses. C'est pourquoi je profite au mieux de l'opportunité qui s'offre à nous cette année.» L'an dernier, Winnipeg avait terminé deuxième de la Conférence Ouest avant d'être rapidement éliminé en play-off. «Ce sera à ce moment que nous serons attendus, mais c'est agréable de voir que nous pouvons avoir du succès en saison régulière.»