LHC - Rapperswil: un cauchemar qui semble ne jamais s'arrêter

Lors des trois dernières saisons, les Lions ont affronté les Saint-Gallois à douze reprises. Les Vaudois ont péniblement remporté... un match. Le reste? Une série de défaites plus ou moins lourdes. Est-ce vraiment possible de l'expliquer?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si je voulais faire dans le cliché facile, je dirias que les matches entre Lausanne à Rapperswil sont à chaque fois le cirque. Mais ne comptez pas sur moi. Par contre, les résultats sont là pour attester de cette théorie. Jugez plutôt.

En trois saisons, le LHC et «Rappi» se sont défiés à douze reprises. Les Romands ont inscrit 21 buts et en ont encaissé... 54. Score moyen: 1,75-4,5. Oui, vous avez bien lu. Dans ces circonstances, il paraît presque surprenant de se dire que Lausanne a tout de même trouvé les moyens de s'imposer une fois. Une constatation qui amène plusieurs questions.

Mais c'est peut-être Igor Jelovac qui en parle le mieux, lui qui a vu les deux côtés du miroir. «Quand je jouais avec Lausanne, c'était l'enfer d'affronter Rapperswil, admet-il. Et à l'inverse, c'est vrai que c'était plutôt cool. Mais honnêtement, je n'arrive pas à expliquer ce phénomène.»

Lausanne est-il à ce point dominé?

Non! Du moins pas lors des deux dernières saisons. Lors de l'exercice 2021/2022 avec notamment un 7-0 de triste mémoire, les Saint-Gallois ont littéralement roulé sur le LHC. Expected goals? 6,3 à 14,2 en faveur des Lakers. Score cumulé? 5-22. Donc sur cette première saison, on peut clairement le dire. Et après?

Après cela s'est calmé puisque Lausanne a même un léger avantage sur Rapperswil en ce qui concerne les buts escomptés lors des rencontres disputées depuis le début de la saison 2022/2023 (27,7 xG à 25,1). «Avec le LHC, nous voulions inverser cette tendance, précise le défenseur qui vient de repartir dans le canton de Saint-Gall. Mais c'est vrai que Rapperswil est une équipe difficile à affronter. Il y a beaucoup de gars qui y vivent une deuxième chance après avoir peiné ailleurs. Cela crée une mentalité spéciale.»

Est-ce exceptionnel?

Geoff Ward n'est pas homme à trop regarder dans le rétroviseur. «Ce qui est passé n'a aucune importance sur le match qui vient», précise l'entraîneur canadien du Lausanne HC. Certes, mais une telle série de défaites contre un adversaire en particulier a de quoi faire lever un sourcil? «Oui, je le conçois, rigole-t-il. De l'extérieur, c'est tout de même assez particulier. De toute ma carrière, je ne pense pas avoir vécu une telle situation.»

En tient-il compte lors de la préparation du match suivant? «Non, car c'est une nouvelle saison, coupe-t-il. On doit recommencer à zéro, même contre Rapperswil. S'il s'agissait du troisième match d'un championnat, mon discours serait différent. Mais qu'importe l'opposant, on doit être dans l'état d'esprit de gagner et, surtout, de jouer notre jeu.»

Une statistique improbable?

Si l'on décidait de partir du principe que les 12 matches étaient autant de pile ou face, la probabilité de terminer sur 11 à 1 serait de 0,29%. Comme Lausanne n'avait pas 50% de chances de gagner comme dans un pile ou face mais 46,7% de chances comme dans les buts escomptés, la probabilité serait de 0,60%.

Et la chance de Lausanne de ne gagner qu'une fois sur les huit derniers matches malgré 52,8% de xG? 2,32%. Bref, vous l'aurez compris, cette série entre Lausanne et Rapperswil tient plus de l'anomalie statistique que de la pure logique. Mais Geoff Ward balaie en touche la notion de bête noire. «Surtout que les équipes sont différentes d'une année sur l'autre», précise-t-il. Alors, début de régression vers la moyenne dès ce samedi en terres saint-galloises?

«D'un côté comme de l'autre, cela aurait plus d'importance si nous nous affrontions en play-off, relativise Igor Jelovac. Mais là, c'est plutôt une statistique intéressante. À Rapperswil, on ne se focalise pas vraiment sur cela.»