Romain Loeffel, quel est ton secret pour une telle régularité?

Romain Loeffel a bien aidé Berne à battre Lausanne vendredi soir. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

29, 33, 36, 24, 32, 23, 23, 21, 25, 26. Ces nombres ne sont pas ceux d'un loto mal pipé mais le nombre de points de Romain Loeffel lors des dix dernières saisons régulières. Le Neuchâtelois est impressionnant de régularité.

Cette année, forcément, il est reparti sur les mêmes bases. Si le No 58 du CP Berne continue sur sa lancée, il finira même l'exercice 2024/25 avec 34 points. Trois assists lors de la large victoire des Ours face à Lausanne ont toutefois faussé un peu les statistiques. Attention Romain Loeffel, si tu réitères cette prestation chaque soir, tu vas compromettre (en bien) ta régularité. Le Chaux-de-Fonnier rigole à la boutade. «Des soirs comme ça, ça fait plaisir, souligne-t-il. Tout a bien fonctionné. Et quand, personnellement, je peux faire partie du spectacle offensif, c'est encore mieux.»

Un salaire mérité

Deux heures après la fin de la rencontre, le défenseur était toujours crédité de trois assists. On peut pourtant se demander si le 3-1 n'a pas été marqué directement par lui-même, et n'a donc pas été dévié par son coéquipier Waltteri Merelä. «Je n'en ai aucune idée, avoue Romain Loeffel. Selon sa réaction sur la glace, il a l'air de l'avoir touché. Si c'est le cas, ça ne me pose aucun problème.» En plus d'être un excellent joueur, il est aussi altruiste.

Malgré la pression chaque saison de devoir confirmer celle d'avant, Romain Loeffel n'a jamais déçu. «Je dois travailler dur chaque année pour rester à ce niveau de performance, précise le principal intéressé. Je sais pour quoi je suis payé en tant que défenseur offensif.» Un salaire que les dirigeants du CP Berne ne doivent pas regretter de verser tous les mois.

Le secret de la jeunesse éternelle?

Sur les 10 dernières années, l'arrière a toujours su rester au top de sa forme. En est-il surpris? «Je mets tout en œuvre pour y arriver et je suis content que ça suive son chemin, répond-il. Mais comme me dit souvent mon père, il ne faut pas croire que tu as réussi, même à 33 ans. Il faut continuer de bosser.» Une mentalité qui permet à Romain Loeffel d'être l'un – si ce n'est le – des meilleurs défenseurs suisses de National League depuis une décennie.

Pour atteindre cette forme qui semble éternel, Romain Loeffel travaille forcément beaucoup en été. Mais a-t-il des rituels dont lui seul a le secret? «Non, rigole-t-il. J'ai une certaine routine d'avant-match pour me préparer mentalement et physiquement. Mais je n'ai pas des choses particulières qui sortent du lot.»

Sur la glace, en tout cas, c'est souvent lui qui sort du lot. Cinq points lors des trois derniers matches le font remonter à la sixième place des défenseurs les plus prolifiques de la Ligue –(quatrième si on prend les points par match).

Avant de se quitter, Romain Loeffel précise aussi qu'il n'a jamais triché dans son décompte de points. «Il y a 10 ans, certains joueurs envoyaient des mails pour s'assurer un point, rigole-t-il. Je n'ai jamais fait ça. Heureusement, aujourd'hui, tout est bien vérifié et ça enlève un peu de pression.»