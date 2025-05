Kevin Fiala va-t-il atterrir au Danemark dans les prochains jours? Photo: Getty Images

Blick Sport

Le sélectionneur national Patrick Fischer a dévoilé lundi la sélection provisoire de l’équipe de Suisse pour le Mondial. Pour marquer le coup, plusieurs stars NHL ont annoncé leur arrivée via des messages vidéo: Janis Moser (Tampa Bay), ainsi que Jonas Siegenthaler, Nico Hischier et Timo Meier (tous les trois des New Jersey Devils).

Mais un clip s’est fait attendre en vain: celui de Kevin Fiala. Pourtant, l’attaquant et MVP du dernier Mondial est déjà éliminé des play-off avec les Los Angeles Kings depuis jeudi dernier, après la défaite contre Edmonton. Alors, qu'est-ce qui coince avec le joueur de 28 ans?

«Tous les détails ne sont pas encore réglés», a répondu le directeur sportif de la Nati, Lars Weibel. «C’est pourquoi il n’y a pas encore de confirmation officielle.»