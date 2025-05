Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

On parle souvent du stress d'un joueur qui doit passer d'une finale de championnat à la préparation de l'équipe nationale en vue du Mondial. Mais certains entraîneurs ont également ce genre de «problème» à devoir parfois régler. C'est le cas de Balazs Bartalis, entraîneur assistant du Lausanne HC lors des deux dernières saisons qui occupe le même rôle avec l'équipe de Hongrie au Mondial. «Après la finale perdue, j'ai tout de suite quitté Lausanne pour rentrer au pays, nous a-t-il confié. Je n'ai pas vraiment pu tout régler avant de partir. Je le ferai plus tard.»

Car en ce moment, il prépare le championnat du monde avec une équipe de Hongrie qui fait office de Petit Poucet dans cette compétition. «Ces dernières années, les progrès sont vraiment très grands et c'est une fierté pour la Hongrie de se retrouver à défier toutes ces grandes nations.» Ces dernières années, le «Pays des eaux» s'est toujours retrouvé... entre deux eaux, justement. Suffisamment forte pour être promue en première division, elle ne l'est pas assez à l'étage du dessus. «C'est un immense défi pour nous», admet celui qui vient de jouer trois finales consécutives en Suisse.

Malheureux avec le Lausanne HC cette saison et la précédente, Balazs Bartalis avait aidé Genève-Servette à remporter le titre l'année précédente. «Et lors des deux années d'avant, j'avais également été en finale avec Växjö», complète-t-il. Est-ce à dire que pour aller loin en play-off, il faut avoir un Balazs Bartalis dans son vestiaire et sur son banc? Il pouffe. «J'aimerais que ce soit aussi simple, mais hélas ça ne l'est pas.»

Il quitte Lausanne

Vendredi, au moment où l'équipe de Suisse préparait son entrée en lice dans le Mondial, le Lausanne HC a annoncé le départ du Hongrois. Pour quelle destination? «Honnêtement? Je suis incapable de le dire actuellement, précise-t-il. Ce qui est clair, c'est que j'avais envie d'avoir un rôle plus important et John Fust ne pouvait pas me le promettre.» Il a donc décidé de prendre son destin en main. «Mais la séparation s'est faite en excellents termes, tient-il à ajouter. D'ailleurs, j'étais encore au téléphone avec Geoff Ward (ndlr le coach du LHC) pour discuter de choses et d'autres. C'est juste qu'il s'agissait du bon moment pour essayer autre chose.»

Autre chose, cela peut être en Suisse comme à l'étranger. «Je me plais beaucoup ici et je pourrais tout à fait me voir y rester, détaille-t-il. Coach principal en Swiss League? Assistant ailleurs en National League dans un club avec d'autres responsabilités? Pour être franc, je suis ouvert à beaucoup de choses pour autant que cela me permette de progresser.»

À seulement 30 ans, Balazs Bartalis n'en est qu'au début de sa jeune carrière. Cela ne l'empêche pas d'être très ambitieux. Skill coach à Genève, il avait déjà franchi une étape en devenant assistant de Geoff Ward à la Vaudoise aréna. Preuve qu'il sait faire les bons choix.

La Suisse au menu

Dès la fin du tournoi au Danemark, Balazs Bartalis pourra penser au prochain tournant dans sa carrière. Mais avant de penser à lui, il a une autre mission: permettre à la Hongrie de se maintenir dans l'élite. «En interne, nous avons des objectifs élevés, précise-t-il. Dans mon pays, le hockey se développe bien et je pense que nous avons de bonnes raisons d'être optimistes.»

Le match face à la Suisse aura lieu en deuxième semaine. Il y retrouvera de nombreux joueurs qu'il a entraînés: le Genevois Roger Karrer ainsi que les Lausannois Damien Riat, Ken Jäger ou encore Andrea Glauser. «Nous ne nous sommes pas encore croisés, mais j'ai prévu d'aller leur dire bonjour. Après la finale perdue avec Lausanne, les internationaux sont rapidement partis et nous n'avons pas pu nous dire au revoir convenablement.»