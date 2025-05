Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après Janis Moser (Tampa Bay) et le trio de New Jersey composé de Jonas Siegenthaler, Nico Hischier et Timo Meier, un autre joueur suisse de NHL va débarquer à Herning pour le Mondial qui a débuté vendredi. Kevin Fiala, éliminé avec les Los Angeles Kings en play-off de NHL, a été ajouté au contingent helvétique par Patrick Fischer à quelques heures du troisième match face aux États-Unis (lundi, 16h20 en direct sur Blick).

«Nous connaissons tous Kevin – son engagement envers l’équipe et la Suisse est impressionnant, a applaudi Patrick Fischer, le sélectionneur national. Il donne toujours tout pour la Suisse et aime représenter notre pays à l'international. Avec lui, nous ajoutons un élément précieux, créatif et buteur pour notre attaque.»

Cette arrivée renforce drastiquement la sélection suisse puisque Kevin Fiala vient de terminer une nouvelle saison à plus de trente buts. Ses 35 réalisations sont même le record du Saint-Gallois en championnat de NHL. La saison dernière, Kevin Fiala était arrivé sur le tard à Prague après la naissance de son premier enfant. Malgré les circonstances de cette venue, il avait été étincelant sous le maillot à croix blanche puisqu'il a totalisé 13 points (7 buts, 6 assists) et largement contribué à la médaille d'argent remporté par la sélection suisse.

Au Danemark, Kevin Fiala disputera son septième Mondial après avoir fait ses débuts en 2014 déjà. En 2018, il avait également renforcé la sélection à croix blanche lors du tournoi disputé au Danemark et avait également permis à la Suisse de glaner la médaille d'argent.

Avec cinq joueurs de NHL, la Suisse peut donc se vanter d'avoir un bien joli contingent malgré les absences de Roman Josi et Nino Niederreiter, deux éléments habitués à avoir du succès sous le maillot national. Il y avait déjà cinq éléments estampillés NHL l'an dernier. Si le duo de New Jersey Hischier/Siegenthaler est toujours présent, Roman Josi est remplacé par Janis Moser, tandis que Nino Niederreiter cède sa place à Timo Meier.