Jeudi soir, l'équipe du Danemark a écrit la plus belle page de l'histoire de son hockey. De très loin. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'ouvrir un nouveau chapitre contre la Suisse en demi-finale, ce samedi. Après avoir battu Sidney Crosby, Nathan MacKinnon & Cie, les Nordiques ne vont pas nourrir de complexe au moment de défier la sélection suisse lors de cette rencontre couperet. Sur le banc adverse, il faudra se méfier de plusieurs joueurs. Voici les cinq principaux.

1 Nikolaj Ehlers (attaquant)

Photo: imago/Ritzau Scanpix

C'est évidemment la superstar de cette équipe du Danemark. L'attaquant est un coéquipier de Nino Niederreiter aux Winnipeg Jets et sort d'une magnifique saison à près d'un point par match en NHL. En ne jouant que 69 parties, l'attaquant a tout de même établi son record personnel avec 63 points et son arrivée au Danemark a immédiatement eu un impact significatif. C'est lui qui a permis à son pays d'égaliser face à l'Allemagne lors de la dernière rencontre de poule en toute fin de match. Il a récidivé contre le Canada jeudi. À chaque fois, son équipe a pu s'en sortir grâce à Nikolaj Ehlers.

L'ailier a également de nombreuses autres connexions avec la Suisse. Son père, Heinz, a longtemps entraîné en Suisse et vient de terminer la saison avec le HC Viège. Mais il est également passé par Lausanne, Langenthal et Bienne. C'est d'ailleurs dans le Seeland que Nikolaj Ehlers a fait ses classes au sein du mouvement junior du EHCB. Là-bas, il a évolué durant une saison avec... Denis Malgin en Mini Top. Le père de l'ailier suisse, Albert, était l'assistant de Heinz Ehlers. Que le monde du hockey sur glace peut être petit.

2 . Frederik Dichow (gardien)

Photo: keystone-sda.ch

En 2019, le portier a vu son nom être appelé par les Canadiens de Montréal lors de la draft NHL. Choix de cinquième ronde des «Habs», Frederik Dicow n'a pour l'heure jamais tenté sa chance en Amérique du Nord. Son destin a peut-être changé jeudi soir lors de sa magnifique prestation contre les Canadiens (pas de Montréal, cette fois...). Avec 39 arrêts sur 40 essais adverses, le dernier rempart de HV71 en Suède a été phénoménal.

Depuis le début de ce tournoi, le gardien permet chaque soir au Danmark d'avoir une chance de s'imposer puisqu'il «tourne» à près de 92% d'arrêts. Samedi dernier, lors de la victoire suisse face à son équipe, ce n'était pas lui devant le filet, mais Sebastian Dahm. Depuis, Fredrik Dichow a repris le flabeau avec brio.

3 Nick Olesen (attaquant)

Photo: imago/Ritzau Scanpix

Jeudi soir, l'attaquant au No 95 a sans doute inscrit le but le plus important de sa carrière. Peu après l'égalisation de Nikolaj Ehlers, il s'est retrouvé un peu par hasard avec le puck au bout de la palette. Un petit temps d'arrêt lui a permis de coucher le gardien pour finalement placer la rondelle sous la barre transversale. Un sang froid au meilleur des moments pour Nick Olesen, joueur qui porte les couleurs du Motor České Budějovice en Réublique tchèque depuis un an.

Tout au long de sa carrière, Nick Olesen avait évolué entre la Suède et le Danemark hormis une petite pige en Autriche en juniors. Lors de la saison 2018/2019, il a porté les couleurs de IK Pantern aux côtés du Lausannois Makai Holdener et de l'Ajoulot Valentin Pilet. Avec dix points en huit matches, il est le meilleur compteur du Danemark lors de ce tournoi.

4 Joachim Blichfeld (attaquant)

Photo: Getty Images

L'attaquant a le parcours typique de l'Européen trop juste pour jouer en NHL et un poil trop fort pour la AHL ou peut-être n'y gagnait-il pas suffisamment bien sa vie. Toujours est-il que l'ailier de 26 ans est revenu en Europe et plus précisément en Suède où il avait gagné le titre national avec Växjö en 2023. Joachim Blichfeld a été moins en évidence qu'avant son départ et s'est dérouté vers la Finlande pour la saison prochaine.

Sur la scène internationale, c'est tout l'inverse. Il est l'un des moteurs de cette équipe du Danemark. Doté d'un excellent tir et d'une bonne pointe de vitesse, il fait très forte impression depuis le début de ce Mondial. Avec huit points en autant de matches, l'ancien joueur des San Jose Sharks a déjà réalisé son meilleur total à ce niveau de la compétition.

5 Phillip Bruggisser (défenseur)

Photo: keystone-sda.ch

Il est l'un des défenseurs majeurs de cette équipe du Danemark. L'arrière des Fishtown Penguins en championnat d'Allemagne a pour habitude de distribuer le jeu en supériorité numérique et de jouer très offensivement. Moins à son avantage face à des adversaires tels que le Canada, Phillip Bruggisser a tendance à moins briller. C'est très précisément ce qui est arrivé jeudi face au Canada, match durant lequel il n'a joué que onze minutes. Contre la Suisse, il devrait pouvoir davantage développer son jeu. C'est probablement ce qu'il espère en tout cas.