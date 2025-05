Nino Niederreiter devrait jouer dès ce mardi contre le Kazakhstan. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche matin, lorsqu'il a ouvert les yeux, Patrick Fischer a immédiatement pris son téléphone portable pour voir le résultat du match No 6 des play-off de NHL entre les Winnipeg Jets et les Dallas Stars. La défaite de la franchise canadienne a un impact direct sur la sélection du Zougois: «Le temps est très court pour lui permettre d'arriver ici, mais on le connait. Il veut toujours venir jouer.» Alors la Fédération, avec l'aide de l'équipe de NHL, a pu faire le nécessaire pour permettre au Grison de venir en renfort. Voici les principales questions entourant l'arrivée de l'attaquant originaire de Coire.

Quand arrivera-t-il au Danemark?

Mardi matin. C'est à Dallas que les Winnipeg Jets ont vu leur saison se terminer dans la nuit de samedi à dimanche. Entre le retour au Canada et le départ pour le Danemark, Nino Niederreiter n'a eu qu'un minimum de temps. «Même si c'était le week-end, les entretiens avec les dirigeants des Jets ont été très rapides», a apprécié Patrick Fischer. Il partira ce lundi du Manitoba pour rentrer en Europe. «Nous l'attendons vers 9h et quelques au Danemark», précise le sélectionneur de l'équipe de Suisse.

Plus sur le sujet Mondial 2025 Renfort de taille Nino Niederreiter rejoint la Suisse au Danemark!

Jouera-t-il contre le Kazakhstan?

Oui, c'est le plan. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Nino Niederreiter a envie d'être sur la glace dès mardi à 12h20 pour le dernier match de la phase de groupes de ce Mondial. «C'est une bonne chose que nous puissions bénéficier d'une rencontre pour l'intégrer, précise Patrick Fischer. C'est un leader et, dans le vestiaire, tout le monde se réjouit énormément de son arrivée.» Il reste néanmoins un petit point d'interrogation. «Cela dépendra bien entendu de l'arrivée de ses bagages ainsi que de son matériel, poursuit-il. Mais je pars du principe que je peux compter sur lui.»

Avec qui sera-t-il aligné?

Avec Sven Andrighetto et Denis Malgin. Lundi matin, l'entraînement a vu Patrick Fischer conserver sa ligne composée de Timo Meier, Tyler Moy et Kevin Fiala. «Ils m'ont montré de bonnes choses, précise le technicien. Tyler est extrêmement intelligent et s'est parfaitement adapté à ce rôle de centre.» Nicolas Baechler faisait équipe avec le duo Sven Andrighetto et Denis Malgin. C'est donc là que va évoluer Nino Niederreiter.

Une décision finalement assez logique. En effet, Timo Meier avait été aligné à cette position et n'avait pas forcément convaincu. Dans le même temps, Damien Riat a prouvé qu'il pouvait être tout autant précieux et efficace avec les Zurichois en deuxième ligne ou sur une troisième triplette avec Ken Jäger et Simon Knak. La polyvalence de l'ailier du Lausanne HC offre ainsi une bonne option à Patrick Fischer pour intégrer facilement Nino Niederreiter sans tout chambouler.

Qui fera les frais de son arrivée?

Grégory Hofmann. Lors de l'entraînement du jour, le Jurassien bernois avait un maillot noir sur le dos. Ce n'est jamais bon signe. Et Patrick Fischer l'a confirmé en sortant de la glace. L'ailier de Zoug ne sera pas aligné contre le Kazakhstan, mardi. La quatrième ligne sera composée des Fribourgeois Sandro Schmid et Christoph Bertschy ainsi que du Grison Andres Ambühl. Nicolas Baechler occupera le poste de treizième attaquant. Le coach devrait également donner un jour de congé à Andrea Glauser pour cette partie. Dimanche soir, il en avait fait de même avec les Zurichois Sven Andrighetto, Denis Malgin et Jonas Siegenthaler.