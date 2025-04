La Suisse concède une première défaite en Lettonie

Après quatre victoires, la Suisse a concédé sa première défaite lors de sa préparation avant le championnat du monde au Danemark. Elle s’est inclinée 3-2 à Riga aux tirs au but devant la Lettonie.

1/2 Stéphane Charlin a livré la marchandise à Riga malgré la défaite. Photo: Toms Kalnins

ATS Agence télégraphique suisse

Seul Luca Fazzini a trouvé le chemin des filets dans les rangs suisses lors du shootout alors que Stéphane Charlin a été battu à deux reprises. Le futur portier du Genève-Servette HC a été avec le Davosien Simon Knak, auteur du 2-2, l’une des grandes satisfactions de la soirée pour Patrick Fischer. Stéphane Charlin a, en effet, réussi des parades déterminantes pour tenir le score jusqu’à la séance des penalties.

Mais malgré le brio de son gardien, la Suisse a accusé à Riga des largesses défensives qui avaient déjà fait tache lors des deux matches à Marseille contre la France. Cette fois devant un adversaire plus fort et qui était soutenu par 10'000 spectateurs, la Suisse a vraiment souffert. Elle avait pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières avec le 1-0 signé par Grégory Hofmann après 87 secondes pour son premier but en sélection depuis quatre ans.