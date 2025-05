Les Américains éliminent la Suède en demies

Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque la Suisse a largement battu les États-Unis en début de tournoi (3-0), Janis Moser avait prévenu: «D'expérience, je sais que ce genre d'équipe va monter en puissance tout au long de la compétition.» Et c'est peu dire que le défenseur de la sélection de Patrick Fischer a eu raison. Ce samedi, ce sont les Suédois qui ont fait les frais de la nette progression des Américains. Après deux tiers-temps, les USA menaient même 4-0 dans un Globe devenu totalement silencieux.

Brady Skjei (7e) et Cutter Gauthier (18e) avaient déjà mis leur équipe sur le bon chemin dès la première période pour donner un double avantage aux Américains. La sélection nord-américaine ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Conor Garland (32e) et Mikey Eyssimont (38e) ont quasi assuré la victoire avec les 3-0 et 4-0. Quasi? Oui, car la Suède a tout de même réagi en marquant deux buts coup sur coup par William Nylander et Elias Lindholm en moins d'une minute pour faire passer le score à 4-2. Mais un superbe tire de Jackson Lacombe a redonné trois longueurs d'avance aux Américains. Dans la cage vide, Shane Pinto mis définitivement fin au suspense.

Dimanche soir, ce seront donc les Américains qui attendront le vainqueur de l'autre demi-finale entre la Suisse et le Danemark (18h20, en direct sur Blick). Pour les USA, cette finale pourrait être historique puisque leur dernier titre mondial remonte à... 1933. Depuis, ils avaient perdu douze demi-finales de rang. La dernière fois qu'ils n'avaient pas trébuché sur l'avant-dernière marche remonte à 1950. Une éternité.