Lors du Mondial 2009, les vedettes s'appelaient Martin St. Louis, Jason Spezza, Ilya Kovalchuk, Jaromir Jagr, Steven Stamkos ou Alexander Radulov. Dix-sept ans plus tard, le tournoi organisé en Suisse pourrait de nouveau réunir un casting exceptionnel. Les premiers noms sont tombés, avec Macklin Celebrini en tête d’affiche. Sera-t-il rejoint par Connor McDavid, Sidney Crosby ou Leon Draisaitl? Réponse ces prochains jours.
Du Canada à la Suisse sans oublier les champions du monde et champions olympiques américains, plusieurs cadors pourraient encore venir étoffer une affiche déjà spectaculaire. Voici, groupe par groupe, les stars NHL déjà confirmées pour le Mondial en Suisse.
Groupe A à Zurich
États-Unis 🇺🇸
Aucune joueur n'a pour l'heure été annoncé.
Suisse 🇨🇭: 4 joueurs NHL confirmés
La Suisse peut déjà compter sur quatre joueurs de NHL pour son Mondial à domicile, dont le capitaine Nico Hischier. Pour l'heure, le sélectionneur Jan Cadieux n'a pas encore confirmé les présences de Nino Niederreiter, Roman Josi ou encore Philip Kurashev. Le trio des New Jersey Devils n'a pas été confirmé officiellement, mais les trois joueurs l'ont annoncé lors des interviews de fin de saison au lendemain de leur fin de saison.
|Nom
|Position
|Équipe NHL
|Jonas Siegenthaler
|Défenseur
|New Jersey Devils
|Nico Hischier
|Attaquant
|New Jersey Devils
|Timo Meier
|Attaquant
|New Jersey Devils
|Pius Suter
|Attaquant
|St. Louis Blues
Finlande 🇫🇮: 8 joueurs NHL confirmés
La sélection nordique pourrait avoir un visage bien différent si Dallas est éliminé en play-off de NHL. En effet, les Stars comptent dans leurs rangs Miro Heiskanen et Mikko Rantanen. Sebastian Aho, meilleur compteur finlandais en saison régulière de NHL avec les Carolina Hurricanes, a d'ores et déjà franchi un tour de play-off et pourrait avoir de la peine à rejoindre la Suisse à temps.
|Nom
|Position
|Équipe NHL
|Justus Annunen
|Gardien
|Nashville Predators
|Ville Heinola
|Défenseur
|Winnipeg Jets
|Olli Määttä
|Défenseur
|Calgary Flames
|Urho Vaakanainen
|Défenseur
|New York Rangers
|Alexander Barkov
|Attaquant
|Florida Panthers
|Anton Lundell
|Attaquant
|Florida Panthers
|Lenni Hämeenaho
|Attaquant
|New Jersey Devils
|Aatu Räty
|Attaquant
|Vancouver Canucks
Allemagne 🇩🇪
Leon Draisaitl est, comme Connor McDavid, en ballottage avec Edmonton en play-off de NHL et serait forcément un renfort de poids pour l'Allemagne. L'élimination des Senators d'Ottawa permet aux Allemands de rêver d'une venue de Tim Stützle sous les drapeaux. Mais le principal intéressé a dit qu'il ne viendrait «plutôt pas» lors de son dernier match de play-off.Le statut du défenseur Moritz Seider n'est également pas encore clair.
Lettonie 🇱🇻
L'ex-gardien de Lugano, Elvis Merzlikins (Columbus), a déclaré forfait.
Autriche 🇦🇹
Marco Rossi (Attaquant, Vancouver) et Marco Kasper (Attaquant, Detroit) ont dû déclarer forfait en raison de blessures. David Reinbacher, l'ancien joueur des Kloten Flyers, est toujours engagé en play-off avec les Canadiens de Montréal.
Hongrie 🇭🇺
Aucun joueur hongrois n'évolue en NHL.
Grande-Bretagne 🇬🇧
Aucun joueur britannique n'évolue en NHL.
Groupe B à Fribourg
Canada 🇨🇦: 8 joueurs NHL confirmés
Parmi les équipes éliminées au terme de la saison régulière, Connor Bedard pourrait également renforcer le Canada. Mais la star des Chicago Blackhawks doit également gérer son nouveau contrat, d'où l'incertitude l'entourant. Connor McDavid et Sidney Crosby sont toujours engagés en play-off de NHL et pourraient voir leurs noms être rajoutés plus tard. Pour autant qu'ils souhaitent doubler JO et Mondial la même année, ce qui n'est pas certain.
|Nom
|Position
|Équipe NHL
|Dylan DeMelo
|Défenseur
|Winnipeg Jets
|Mark Scheifele
|Attaquant
|Winnipeg Jets
|John Tavares
|Attaquant
|Toronto Maple Leafs
|Gabriel Vilardi
|Attaquant
|Winnipeg Jets
|Robert Thomas
|Attaquant
|St. Louis Blues
|Ryan O'Reilly
|Attaquant
|Nashville Predators
|Macklin Celebrini
|Attaquant
|San Jose Sharks
|Mathew Barzal
|Attaquant
|New York Islanders
À noter la présence de Gavin McKenna. L'attaquant qui joue dans l'université de Penn State (NCAA) pourrait être le premier choix de la prochaine draft.
Suède 🇸🇪: 7 joueurs NHL confirmés
Le «Tre Kronor» pourrait avoir une sacrée force de frappe en Suisse. La sélection de Sam Hallam, futur entraîneur de Genève-Servette, pourrait en effet ajouter
|Nom
|Position
|Équipe NHL
|Albert Johansson
|Défenseur
|Detroit Red Wings
|Anton Frondell
|Attaquant
|Chicago Blackhawks
|Nils Höglander
|Attaquant
|Vancouver Canucks
|Linus Karlsson
|Attaquant
|Vancouver Canucks
|Liam Öhgren
|Attaquant
|Vancouver Canucks
|Emil Heineman
|Attaquant
|New York Islanders
|Simon Holmström
|Attaquant
|New York Islanders
République tchèque 🇨🇿: 3 joueurs NHL confirmés
Les Tchèques ont, comme chaque année, les yeux rivés sur les Boston Bruins en play-off de NHL. La superstar David Pastrnak pourrait en effet rejoindre sa sélection nationale en cas d'élimination. Son équipe est malmenée, de quoi faire espérer toute une nation. Martin Necas, l'autre vedette tchèque, a d'ores et déjà franchi un tour avec l'Avalanche du Colorado.
|Nom
|Position
|Équipe NHL
|Filip Hronek
|Défenseur
|Vancouver Canucks
|Jaroslav Chmelar
|Attaquant
|New York Rangers
|Adam Klapka
|Attaquant
|Calgary Flames
Danemark 🇩🇰
Aucun joueur n'a pour l'heure été annoncé. Nikolaj Ehlers, meilleur compteur danois de NHL, est toujours engagé en play-off avec les Carolina Hurricanes.
Slovaquie 🇸🇰
Juraj Slafkovksy va-t-il déjà disputer son quatrième Mondial à 22 ans seulement? Pour l'heure, l'attaquant de Montréal est engagé en play-off de NHL avec les Canadiens de Montréal.
Norvège 🇳🇴
Aucun joueur n'a pour l'heure été annoncé.
Slovénie 🇸🇮
Seul joueur slovène évoluant en NHL, Anze Kopitar vient de mettre un terme à sa carrière. Il est donc peu probable qu'il effectue une «dernière danse» en Suisse sous le maillot de sa sélection nationale.
Italie 🇮🇹
Aucun joueur italien n'évolue en NHL.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
0
0
0
1
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
0
0
0
1
Italie
0
0
0
1
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
0
0
0
1
Suède
0
0
0