À mesure que le Mondial 2026 de Zurich et Fribourg se rapproche, les sélections dévoilent leurs cartes. Voici un premier aperçu des vedettes de NHL qui grifferont les patinoires suisses.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lors du Mondial 2009, les vedettes s'appelaient Martin St. Louis, Jason Spezza, Ilya Kovalchuk, Jaromir Jagr, Steven Stamkos ou Alexander Radulov. Dix-sept ans plus tard, le tournoi organisé en Suisse pourrait de nouveau réunir un casting exceptionnel. Les premiers noms sont tombés, avec Macklin Celebrini en tête d’affiche. Sera-t-il rejoint par Connor McDavid, Sidney Crosby ou Leon Draisaitl? Réponse ces prochains jours.

Du Canada à la Suisse sans oublier les champions du monde et champions olympiques américains, plusieurs cadors pourraient encore venir étoffer une affiche déjà spectaculaire. Voici, groupe par groupe, les stars NHL déjà confirmées pour le Mondial en Suisse.

Groupe A à Zurich

États-Unis 🇺🇸

Aucune joueur n'a pour l'heure été annoncé.

Suisse 🇨🇭: 4 joueurs NHL confirmés

La Suisse peut déjà compter sur quatre joueurs de NHL pour son Mondial à domicile, dont le capitaine Nico Hischier. Pour l'heure, le sélectionneur Jan Cadieux n'a pas encore confirmé les présences de Nino Niederreiter, Roman Josi ou encore Philip Kurashev. Le trio des New Jersey Devils n'a pas été confirmé officiellement, mais les trois joueurs l'ont annoncé lors des interviews de fin de saison au lendemain de leur fin de saison.

Nom Position Équipe NHL Jonas Siegenthaler Défenseur New Jersey Devils Nico Hischier Attaquant New Jersey Devils Timo Meier Attaquant New Jersey Devils Pius Suter Attaquant St. Louis Blues

Finlande 🇫🇮: 8 joueurs NHL confirmés

La sélection nordique pourrait avoir un visage bien différent si Dallas est éliminé en play-off de NHL. En effet, les Stars comptent dans leurs rangs Miro Heiskanen et Mikko Rantanen. Sebastian Aho, meilleur compteur finlandais en saison régulière de NHL avec les Carolina Hurricanes, a d'ores et déjà franchi un tour de play-off et pourrait avoir de la peine à rejoindre la Suisse à temps.

Nom Position Équipe NHL Justus Annunen Gardien Nashville Predators Ville Heinola Défenseur Winnipeg Jets Olli Määttä Défenseur Calgary Flames Urho Vaakanainen Défenseur New York Rangers Alexander Barkov Attaquant Florida Panthers Anton Lundell Attaquant Florida Panthers Lenni Hämeenaho Attaquant New Jersey Devils Aatu Räty Attaquant Vancouver Canucks

Allemagne 🇩🇪

Leon Draisaitl est, comme Connor McDavid, en ballottage avec Edmonton en play-off de NHL et serait forcément un renfort de poids pour l'Allemagne. L'élimination des Senators d'Ottawa permet aux Allemands de rêver d'une venue de Tim Stützle sous les drapeaux. Mais le principal intéressé a dit qu'il ne viendrait «plutôt pas» lors de son dernier match de play-off.Le statut du défenseur Moritz Seider n'est également pas encore clair.

Lettonie 🇱🇻

L'ex-gardien de Lugano, Elvis Merzlikins (Columbus), a déclaré forfait.

Autriche 🇦🇹

Marco Rossi (Attaquant, Vancouver) et Marco Kasper (Attaquant, Detroit) ont dû déclarer forfait en raison de blessures. David Reinbacher, l'ancien joueur des Kloten Flyers, est toujours engagé en play-off avec les Canadiens de Montréal.

Hongrie 🇭🇺

Aucun joueur hongrois n'évolue en NHL.

Grande-Bretagne 🇬🇧

Aucun joueur britannique n'évolue en NHL.

Groupe B à Fribourg

Canada 🇨🇦: 8 joueurs NHL confirmés

Parmi les équipes éliminées au terme de la saison régulière, Connor Bedard pourrait également renforcer le Canada. Mais la star des Chicago Blackhawks doit également gérer son nouveau contrat, d'où l'incertitude l'entourant. Connor McDavid et Sidney Crosby sont toujours engagés en play-off de NHL et pourraient voir leurs noms être rajoutés plus tard. Pour autant qu'ils souhaitent doubler JO et Mondial la même année, ce qui n'est pas certain.

Nom Position Équipe NHL Dylan DeMelo Défenseur Winnipeg Jets Mark Scheifele Attaquant Winnipeg Jets John Tavares Attaquant Toronto Maple Leafs Gabriel Vilardi Attaquant Winnipeg Jets Robert Thomas Attaquant St. Louis Blues Ryan O'Reilly Attaquant Nashville Predators Macklin Celebrini Attaquant San Jose Sharks Mathew Barzal Attaquant New York Islanders

À noter la présence de Gavin McKenna. L'attaquant qui joue dans l'université de Penn State (NCAA) pourrait être le premier choix de la prochaine draft.

Suède 🇸🇪: 7 joueurs NHL confirmés

Le «Tre Kronor» pourrait avoir une sacrée force de frappe en Suisse. La sélection de Sam Hallam, futur entraîneur de Genève-Servette, pourrait en effet ajouter

Nom Position Équipe NHL Albert Johansson Défenseur Detroit Red Wings Anton Frondell Attaquant Chicago Blackhawks Nils Höglander Attaquant Vancouver Canucks Linus Karlsson Attaquant Vancouver Canucks Liam Öhgren Attaquant Vancouver Canucks Emil Heineman Attaquant New York Islanders Simon Holmström Attaquant New York Islanders

République tchèque 🇨🇿: 3 joueurs NHL confirmés

Les Tchèques ont, comme chaque année, les yeux rivés sur les Boston Bruins en play-off de NHL. La superstar David Pastrnak pourrait en effet rejoindre sa sélection nationale en cas d'élimination. Son équipe est malmenée, de quoi faire espérer toute une nation. Martin Necas, l'autre vedette tchèque, a d'ores et déjà franchi un tour avec l'Avalanche du Colorado.

Nom Position Équipe NHL Filip Hronek Défenseur Vancouver Canucks Jaroslav Chmelar Attaquant New York Rangers Adam Klapka Attaquant Calgary Flames

Danemark 🇩🇰

Aucun joueur n'a pour l'heure été annoncé. Nikolaj Ehlers, meilleur compteur danois de NHL, est toujours engagé en play-off avec les Carolina Hurricanes.

Slovaquie 🇸🇰

Juraj Slafkovksy va-t-il déjà disputer son quatrième Mondial à 22 ans seulement? Pour l'heure, l'attaquant de Montréal est engagé en play-off de NHL avec les Canadiens de Montréal.

Norvège 🇳🇴

Aucun joueur n'a pour l'heure été annoncé.

Slovénie 🇸🇮

Seul joueur slovène évoluant en NHL, Anze Kopitar vient de mettre un terme à sa carrière. Il est donc peu probable qu'il effectue une «dernière danse» en Suisse sous le maillot de sa sélection nationale.

Italie 🇮🇹

Aucun joueur italien n'évolue en NHL.