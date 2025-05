Joey Daccord, le Suisse de NHL qui joue pour les États-Unis

1/2 Joey Daccord va jouer pour les Etats-Unis malgré un passeport suisse. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Entre les Martin Gerber, David Aebischer, Jonas Hiller ou encore Reto Berra, il existe une grande tradition des gardiens suisses évoluant en NHL. Actuellement, seul Akira Schmid (Las Vegas) touche de loin son rêve de jouer dans la meilleure ligue du monde. Il y a pourtant un grand oublié: Joey Daccord. Âgé de 28 ans, le portier possède en effet trois passeports: américain, canadien et... suisse.

Sa maman, Daniela, vient de St. Antoni en région fribourgeoise. «Et Joey a passé de nombreux étés en Suisse, nous a confié Brian, son papa. S'il a grandi aux États-Unis, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas d'attache avec ce pays.» Brian Daccord, lui, a également un lien intime avec la Suisse. «Et pas qu'un peu, rigole-t-il. C'est lorsque j'ai joué à Fribourg que j'y ai rencontré ma femme au début des années 90.»

C'est donc en région fribourgeoise que le dernier rempart du Kraken de Seattle a passé de nombreux étés comme le prouve sa maîtrise du dialecte du coin. Et une délégation singinoise sera présente ce lundi pour le match entre les États-Unis et la Suisse, à Herning lors du Mondial. Car Joey Daccord a été retenu pour défendre la bannière étoilée lors du championnat du monde qui se déroule au Danemark et en Suède.

Il s'agira de la première expérience à ce niveau pour le gardien qui a passablement bourlingué avant de s'établir en NHL. Après trois saisons dans l'organisation des Ottawa Senators, il a été enrôlé par le Kraken de Seattle, franchise fraichement créée. Dans l'état de Washington, c'est là qu'il a explosé. «Ce qu'il lui manquait le plus, c'était du temps de glace, a précisé Brian Daccord. Mais il n'a jamais cessé de croire en ses chances.»

Et son père non plus, lui qui est entraîneur de gardiens depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il s'occupe des portiers en championnat universitaire, avec Boston. «Après avoir énormément voyagé, il faut dire que c'est plus agréable de dormir tous les soirs à la maison», rigole celui qui a disputé cinq saisons à Ambri. C'est donc depuis l'autre côté des États-Unis qu'il a assisté à l'explosion de son fils. Lors des deux dernières saisons, il s'est établi comme le titulaire avec Seattle.

C'est justement son récent succès qui fait qu'il ne jouera pas pour la Suisse. «Il veut participer aux Jeux olympiques l'année prochaine, détaille Brian Daccord. Pour ce faire, il aurait dû jouer quelques années en National League afin d'être éligible. Il n'avait donc plus d'autre choix que les États-Unis et le Canada. Il a privilégié le pays où il a grandi. S'il n'était pas parvenu à franchir le saut vers la NHL, peut-être qu'il serait venu jouer en Suisse et tout serait différent.»

Ce lundi, sera-t-il aligné devant le filet américain? «Les gens qui feront le voyage exprès l'espèrent», rigole Brian Daccord qui, lui, ne pourra pas être présent. Engagé dans un camp avec son académie, il a tout de même prévu du temps pour ne pas manquer une miette des matches américains. En espérant que son fils mette tout le monde d'accord, bien évidemment.