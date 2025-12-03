Une nomination historique pour le hockey romand!

Cela fait au moins 90 ans qu'aucun Romand n'a été à la tête de l'équipe nationale de hockey sur glace. Ce mercredi, Jan Cadieux a été nommé pour prendre la succession de Patrick Fischer... et peut-être du Fribourgeois Charly Fasel.

C'est une question qui mérite que l'on se plonge dans les livres d'histoire... voire plus. Jan Cadieux est-il le premier sélectionneur romand de l'histoire du hockey suisse? Mais avant d'y répondre, il faut écarter un premier doute: Jan Cadieux est-il Romand? Comme il est né à Davos lorsque son père, Paul-André, y évoluait, est-il Grison? Dans ce cas, Yann Sommer et Yannick Weber, nés à Morges, sont Vaudois. Non, Jan Cadieux a grandi à Fribourg, là où il a fait toutes ses classes alors que son regretté paternel dirigeait Gottéron.

Il a ensuite joué dans le mouvement junior des Dragons durant toute sa jeunesse et y a effectué sa scolarité. C'est évidemment une réponse un rien subjective, mais il n'est pas insensé de considérer Jan Cadieux comme un Romand malgré ses origines canado-grisonnes.

Le principal intéressé a avoué rêver en français lorsqu'il a été questionné sur ses origines. «On peut me considérer comme romand, oui. Cela ne me dérange pas. Mais ma langue maternelle c'est l'allemand, ma femme est tessinoise et j'ai grandi à Fribourg... Je ne sais pas trop comment me considérer (rires). J'étais sûr que la question allait être posée ce matin.»

Ce «détail» mis de côté, venons en au cœur du problème. Quel est le dernier sélectionneur de l'équipe de Suisse à venir du côté ouest du Röstigraben? En se plongeant dans les livres d'histoire, il faut remonter très (très!) loin pour retrouver trace d'un candidat potentiellement romand: Charly Fasel, coach en 1935. Fribourgeois, il a joué durant une décennie à Davos dans les années 1920, avant que le club de Fribourg Gottéron ne soit fondé.

Même Jakob Lüdi ne sait pas

Après sa carrière de gardien, il a officié comme sélectionneur national durant deux ans. Né à Fribourg ne veut pas dire romand pour autant. Alors, quid de Charly Fasel? Un coup de fil à l'encyclopédie vivante Jakob Lüdi devrait suffire à mettre un terme à ce suspense insoutenable. «Aïe... Non, je suis désolé. Je ne sais pas», regrette la légende de Fribourg Gottéron. «Même en fouillant dans mes archives, je ne trouve rien. Tout ce que je peux te confirmer c'est qu'il est né ici. Mais rien de plus. Comme il a joué toute sa carrière à Davos, je dirais que c'est plutôt un alémanique, mais je ne suis pas sûr.»

L'ancien joueur de Fribourg attire toutefois notre attention sur un autre candidat potentiel: «N'oublie pas Gaston Pelletier». Il est vrai que le légendaire entraîneur de La Chaux-de-Fonds et de Fribourg Gottéron a officié en tant que sélectionneur national entre 1968 et 1972. Né au Québec et Canadien, il rentre difficilement dans la case «romande».

Toujours est-il que la nomination de Jan Cadieux est historique. Soit l'ancien attaquant de Genève et Fribourg est le premier romand à occuper ce poste, soit il est le second après Charly Fasel en 1935. Une éternité.