1/6 Connor McDavid, star d'Edmonton, jouera-t-il encore un Mondial? Photo: VEGARD WIVESTAD GR¯TT

Dino Kessler

Le Mondial 2025 commence la semaine prochaine. Un an après la médaille d'argent de Prague, la Nati rêve de refaire le coup (voire mieux?), un an avant les Jeux olympiques et un an avant les championnats du monde qui auront lieu à Zurich et Fribourg. Le spectacle est garanti! Mais la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) est un peu inquiète pour l'avenir...

A l'occasion de son tournoi des quatre nations à Boston et Montréal, qui s'est tenu au début de l'année, la NHL a en effet annoncé sans ménagement (et sans avoir averti l'IIHF) qu'elle organiserait à l'avenir ses propres tournois internationaux, avec les meilleurs joueurs du monde, deux ans avant et après les Jeux olympiques. La première aurait lieu en février 2028, selon les propres règles de la NHL, et se jouerait également sur le sol européen. Une concurrence directe et frontale pour le championnat du monde de l'IIHF.

Des Mondiaux tous les printemps jusqu'en 2033

Et le pire dans tout ça: La Fédération internationale ne peut rien faire! L'an dernier, la NHL a ouvert un bureau à Zurich, qui plus est à proximité immédiate du siège de l'IIHF, à la Brandschenkestrasse. Une provocation? En tout cas la démarche soudaine de la NHL pose de gros problèmes à l'IIHF. La fédération internationale est liée par des contrats qui prévoient des championnats du monde annuels jusqu'en 2033 - mais le partenaire contractuel (Infront) risque de ne pas sauter de joie, doux epuhémisme, s'il doit à l'avenir commercialiser des tournois sans aucune star venue de la NHL.

Une alliance avec la NHL?

Or, c'est exactement ce scénario qui menace. A l'avenir, la NHL ne devrait plus avoir aucun intérêt à libérer son capital (les stars) pour un produit concurrent. Le tournoi des quatre nations «made in NHL» avec le Canada, les États-Unis, la Finlande et la Suède a suscité l'enthousiasme et un grand intérêt, et pas seulement en Amérique du Nord. Si l'IIHF ne veut pas dévaluer complètement son produit, elle doit trouver, dans un avenir très proche, un moyen de faire cause commune avec la NHL. Sinon, ce Mondial au Danemark pourrait bien être le tout dernier à accueillir des stars de la NHL.