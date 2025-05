«Vivre le Mondial de hockey au camping? Une occasion unique»

Michael (à g.) et Birgit, deux Appenzellois, sont des habitués du Mondial de hockey. Photo: keystone-sda.ch/Salvatore Di Nolfi

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela ressemble à un camping normal. Camping-cars, tentes, apéro et chaises longues. Mais un détail diffère tout de même. De nombreux drapeaux sont plantés dans le sol et les indices sont nombreux: on est davantage sur un public de Mondial de hockey que de celui de Palavas-les-Flots. À deux pas de là, la Jyske Bank Boxen de Herning surplombe le camping établi par les organisateurs du Mondial de hockey.

«Nous sommes des habitués de voyager de cette manière, remarque Birgit, présente avec Michael. C'est extraordinaire de pouvoir vivre cet événement dans ces conditions.» Ces deux Appenzellois ont loué un camping-car au nord de l'Allemagne avant de rejoindre le Danemark afin de visiter le pays de fond en combles. «Nous étions déjà venus en 2018 lors du Mondial qui avait eu lieu à Copenhague et Herning, précisent-ils, tout sourire. Mais nous avions alors un logement plus conventionnel.»

Photo: keystone-sda.ch/Salvatore Di Nolfi

Il faut dire que le camping du Mondial n'est pas des plus connus. «Nous avions dans un premier temps réservé une place dans un camping traditionnel à quelques kilomètres de Herning, précise Michael. Nous ne savions pas qu'il existait celui-ci si proche de la patinoire. Et d'ailleurs, de nombreux fans de hockey étaient également présents.»

Au moment de notre visite, entre 100 et 120 emplacements étaient réservés. Si les deux supporters de l'équipe de Suisse sont quelque peu à l'écart, de nombreux fans allemands sont regroupés au centre du camping. Comme l'indique un grand drapeau du club, Conny et Wolfgang sont des supporters des Eisbären Berlin. «D'ailleurs, mon surnom c'est Eisbär-Wolle», rigole le second nommé. Sur la table, ils regardent la rencontre entre le Danemark et la Hongrie.

Photo: keystone-sda.ch

Derrière eux, sont plantés des drapeaux de plusieurs pays participant au tournoi. Ils s'excusent de ne pas avoir de drapeau rouge à croix blanche. En représailles à la large victoire suisse de la veille? Pas du tout. «Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avions que des drapeaux allemands, détaille Conny. Nous échangeons avec les fans des autres nations qui passent devant notre tente. Cela nous permet de créer des liens et de passer de bons moments. Mais nous n'avons pas encore trop vu de Suisses.» On leur conseille d'aller rendre visite à Michael et Birgit à quelques dizaines de mètres de là afin de compléter leur panoplie.

Le couple a fait le voyage de 600 et quelques kilomètres en deux temps avec un arrêt à Flensbourg sur la frontière avec le Danemark. «Nous comptons bien être présents en Suisse l'année prochaine, se réjouit Conny. Vous savez s'il y aura également des campings? Nous voudirons faire la même chose si possible.» Selon la volonté de l'organisation fribourgeoise, c'est un plan qui n'est pas encore tout à fait concrétisé. Mais il se pourrait que, si l'Allemagne se retrouve en Suisse romande, Conny et Eisbär-Wolle découvrent la BCF Arena.

«Mais vous devriez aller voir là-bas, nous indique Conny. Ce groupe d'Allemands a une méthode très particulière pour refroidir ses boissons. Cela devrait vous plaire.» Lorsque Conny donne un conseil, on l'écoute. Et elle n'a pas menti. Un joli tas de neige trône devant le camping-car et un groupe de cinq amis prend l'apéro au soleil.

Photo: keystone-sda.ch/Salvatore Di Nolfi

«On a une chance inouïe avec la météo, nous lance l'un d'entre eux en guise de «ice breaker». Mais il fait presque trop chaud. Alors, on a trouvé un moyen de garder nos boissons au frais.» D'où vient toute cette neige? «De la glace de la patinoire!» La moue dubitative en réponse est accompagnée d'une explication plus détaillée. «Chaque jour, un petit véhicule fait le tour du camping et livre les gens qui ont passé commande. Si vous regardez autour de vous, il y a bien quelques tas.» Vrai. Les flocons pour refroidir les flacons, c'est cohérent.

À un jet de bière de là, un drapeau tchèque flotte au vent. Après avoir évité un ours grison peu enclin à vouloir parler, Jiri et Petr sont largement plus loquaces. Le second vient de Hradec Karlove, tandis que le premier est originaire de Pardubice. «Nous avons la chance de voir jouer Roman Cervenka toute l'année, sourit-il. Je crois qu'il vous a laissé de bons souvenirs en Suisse.» Hormis lorsqu'il a mené la République tchèque au titre mondial l'an dernier à Prague... Jiri s'excuse de sa maladresse. «Vous prenez une bière? Nous avons la tireuse à l'arrière du camping-car.»

Photo: keystone-sda.ch/Salvatore Di Nolfi

Les deux hommes sont partis de Pardubice avec leur petit camping-car. Onze heures de voyage. Ils n'ont pas besoin du tas de neige réglementaire pour avoir des boissons fraiches. «On a voulu venir en avion, mais on devait faire une escale et ce n'était finalement pas beaucoup plus long de venir ici par la route. Petr a conduit au pays et au Danemark. Jiri s'est chargé de l'Allemagne. Un partage pas franchement équitable. «Mais j'ai l'habitude de beaucoup rouler, précise-t-il. Ce n'est pas si difficile. On a pris notre temps. Nous sommes partis un matin et le soir, nous arrivions. Entre deux, nous avons pu refaire le monde.»

Les deux hommes se connaissent depuis l'école. «Chaque année, nous essayons de faire un voyage ensemble. Et comme nous sommes deux grands fans de hockey sur glace, cela semblait logique de venir ici. Surtout en voyant qu'un camping était proposé si proche de la patinoire.» Grâce aux transports en commun, tous les fans peuvent se rendre au centre-ville en quelques minutes afin de profiter de l'ambiance.

Après une heure de visite, il est temps de lever le camp avec une certitude: cette initiative de l'organisation danoise est une grande réussite. Et aucun des campeurs présents ne nous a dit le contraire.

Photo: keystone-sda.ch