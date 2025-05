Suisse - Danemark: Nino Niederreiter, alias le bulldozer

Avec deux buts et une intensité physique de tous les instants, Nino Niederreiter a pesé de tout son poids sur cette demi-finale entre la Suisse et le Danemark. Mais Leonardo Genoni et Ken Jäger ne sont pas en reste.

Nino Niederreiter (de face à dr.) célèbre son but. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Nino Niederreiter (Suisse)

Le bulldozer des Grisons a prouvé en une rencontre pourquoi il avait réussi à s'établir comme power forward en NHL. Dur dans les contacts, Nino Niederreiter a fait énormément de mal à la défense danoise par son agressivité et son sens du placement devant le but de Frederik Dichow. Ce n'est évidemment pas un hasard si c'est lui qui s'est retrouvé au bon endroit pour dévier victorieusement un centre. Chanceuse cette déviation? Pas du tout! Le fruit d'un travail acharné.

Et le numéro 22 de l'équipe de Suisse ne s'est pas arrêté en si bon chemin. L'ailier des Winnipeg Jets a fait en sorte de se retrouver en bonne position sur la première supériorité de la rencontre. Nino Niederreiter a été le plus rapide à se jeter sur un rebond avant la première pause pour mettre déjà fin au suspense dans cette demi-finale avec ce doublé.

⭐⭐ Leonardo Genoni (Suisse)

Quelle prestation à nouveau du gardien zougois! Et contrairement à certains matches de cette compétition, il n'a pas été oublié par les attaquants adverses durant la majeure partie de la rencontre. Leonardo Genoni a certes été moins inquiété que son vis-à-vis, mais il a été particulièrement solide. Comme toujours, pourrait-on écrire.

En zone mixte, Janis Moser a fait une confession. «Leo? Il est irréel.» Un qualificatif qui lui va bien, surtout après l'avoir vu réaliser son quatrième blanchissage de ce tournoi pour égaler le record de douze en carrière. Depuis le début du tournoi, le gardien de 37 ans joue à un niveau phénoménal.

⭐ Ken Jäger (Suisse)

Le Grison du Lausanne HC a une nouvelle fois justifié sa présence au Danemark avec une performance de tout premier plan. Ken Jäger a certes marqué un but, le 2-0, mais ce n'est pas là son plus grand apport lors de cette rencontre gagnée facilement contre le Danemark.

Non, l'ancien junior du HC Davos a surtout réalisé un travail de tous les instants à 4 contre 5 et à 3 contre 5 au plus fort de la pression danoise. Accompagné de Christian Marti et Michael Fora dans cette tâche, il a su couper les lignes de passe grâce à un sens du placement impeccable. L'homme à tout faire de Patrick Fischer est évidemment précieux dans toutes les situations, mais c'est en box play qu'il est le plus utile.

La déception: Frederik Dichow (Danemark)

Difficile de mettre tout sur le dos du gardien du Danemark. Mais sur cette rencontre, il n'a en tout cas pas donné une chance de gagner à son équipe. Au final, Frederik Dichow paie pour l'ensemble de son équipe, surtout qu'il n'a pas franchement été chanceux avec les rebonds. Jeudi, il avait été exceptionnel contre le Canada lors du succès historique des Danois. Ce samedi, il est retombé sur terre.