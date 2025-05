Michael Tscherrig vit un Mondial pour le moins compliqué. Projeté au sol lors de son premier match, l'arbitre suisse s'est retrouvé au cœur d'une immense polémique, lundi, au terme de la rencontre entre la Slovaquie et l'Autriche.

Michal Kristof n'était pas content après la décision du quatuor arbitral Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Michael Tscherrig se retrouve au coeur d'une polémique qui ébranle toute la Slovaquie en ce mardi. Pourquoi? Associé au Danois Mads Frandsen, le directeur de jeu suisse a commis une erreur d'appréciation lors de la séance de tirs aux buts durant le match Autriche - Slovaquie. Alors qu'il devait absolument marquer pour maintenir son équipe «en vie», Michal Kristof a été fauché par le gardien adverse. Le joueur des Langnau Tigers, qui avait proprement éliminé David Kickert, s'est retrouvé au sol et a manqué son essai.

Dans pareille situation, le tir au but doit être rejoué. Mais après une longue discussion, le quatuor arbitral a décidé de ne pas aller dans ce sens et a validé la victoire autrichienne sous les sifflets du public et provoquant la colère des joueurs lésés. «Le gardien m'a fait trébucher, s'est emporté le joueur slovaque devant les médias de son pays. Il faut interroger les personnes compétentes à ce sujet. Je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma carrière. Dans une compétition de ce niveau, ils devraient savoir que faire dans une telle situation.»

Un avis partagé par son coach, Vladimír Országh: «Les arbitres prétendent qu'il a tiré d'abord puis a été victime d'une faute ensuite. Je crois que c'est l'inverse qui s'est produit. Selon moi, le tir au but devait être rejoué. Mais ils étaient convaincus d'avoir raison.» Même les médias autrichiens valident la thèse slovaque. Dans «Der Kurier», le responsable des arbitres autrichiens, Gerhard Schiffauer, développe: «Un pénalty doit être tiré à nouveau si le gardien commet une faute qui aurait valu deux minutes durant le match. Ce qui aurait dû être le cas.»

Ancien international et expert pour les médias slovaques dont sport.sk, David Buc demande même l'exclusion des arbitres, tandis que le média finlandais Iltasanomat parle de «décision scandaleuse». Pour l'heure, l'IIHF n'a pas communiqué sur cet incident.

Cette erreur d'arbitrage dans laquelle est impliqué Michael Tscherrig intervient deux jours après une mésaventure sans trop de dommage pour le directeur de jeu. Lors du match entre la Lettonie et la France, il a été projeté au sol par le gardien tricolore, Quentin Papillon. Après avoir dû se faire brièvement soigner, il a pu terminer la rencontre.

