Le héros inattendu

Difficile de passer à côté de Sandro Schmid. Qui aurait pu imaginer qu'il serait à pareille fête pour ce premier match? Le Fribourgeois a été très bon tout au long de la rencontre, si bien que Patrick Fischer a décidé de l'aligner en première ligne en fin de match. Un choix logique et amplement mérité pour l'attaquant des Dragons qui a marqué des points ce vendredi au sens propre comme au figuré.

L'action

C'est évidemment la réussite décisive de Roman Cervenka qui mérite d'être mise en avant. Mais aussi le travail commun du No 10 et de David Pastrnak. Quelques instants après une jolie action signée Nico Hischier, les deux hommes ont virevolté dans la défense suisse. Pastrnak, Cervenkra, Re-Pastrnak et Re-Cervenka pour le but de la victoire en prolongation. Lorsque c'est joué ainsi, le hockey paraît si facile.

Le tournant

Un puck mal négocié par Denis Malgin a terminé sa course sur le banc des pénalités. Problème? Il n'a pas touché la bande avant et a donc forcé le No 62 à prendre place, lui aussi, sur le banc des pénalités. À cet instant, la Suisse se dirigeait vers une belle victoire, mais le power-play tchèque a été fatal. Dommage, car il ne restait qu'une poignée de minutes à jouer.

Le chiffre

10'500. Pour cette rencontre inaugurale, la patinoire de Herning n'avait pas fait le plein, mais elle était malgré tout fort bien garnie. Alors que 15'000 places sont disponibles, plus des deux tiers étaient occupées. Ce n'était pas plein non plus pour la rencontre de la soirée entre le Danemark et les États-Unis.

La stat avancée

2,57xG à 2,58xG. Si l'on regarde les buts escomptés, le partage des points est totalement logique. Les deux équipes ont produit quasi exactement le même nombre d'expected goals tout au long de la rencontre. Si les Tchèques ont fourni leur plus gros effort lors du deuxième tiers-temps (0,97xG), les Suisses ont livré une dernière période de très haut niveau (1,57xG).

Le duel

Une fois n'est pas coutume, c'est un duel interne qui est mis en avant. Celui que se sont livrés Tyler Moy et Sandro Schmid pour la place sur la première ligne en compagnie de Nico Hischier et Timo Meier. Si le joueur de Rapperswil a commencé dans ce rôle, c'est finalement le Fribourgeois qui a terminé la rencontre. Est-ce à dire que les deux hommes sont en compétition? Possible. Mais ils se sont également unis sur une réussite suisse, puisque Tyler Moy a fait preuve d'un joli coup d'œil pour déposer le puck sur le patin de Sandro Schmid qui l'a subtilement redirigé dans la cage.

La phrase

« Sandro a joué un match incroyable et je suis très impressionné par lui. Je l'ai vu jouer quelques matches de National League, mais le niveau montré ce soir prouve qu'il a une très grande maturité dans son jeu. Nico Hischier a apprécié la partie disputée par Sandro Schmid »

L'image

Dans la mythique BD Astérix et Oblélix, le village gaulois est encerclé par les camps fortifiés romains de Babaorum, Aquarium, Petibonum et Laudanum. Ces supporters rouges à croix blanche (et rouge) pourraient tout à fait habiter à Capharnaüm. De bien jolis costumes repérés par Salvatore Di Nolfi, photographe de Keystone-SDA.