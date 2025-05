Hongrie - Suisse: C'était soirée portes ouvertes à Herning

0-10. Difficile de faire victoire plus sèche. L'équipe de Suisse a pris au sérieux la Hongrie et Andres Ambühl y est allé d'un triplé. Retour sur une soirée bizarre.

Timo Meier a eu marqué des buts plus compliqués. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les trois étoiles

Habituellement, cette section fait l'objet d'un article dédié, mais au vu de l'immense écart de niveau, réduisons cette distinction à sa portion congrue.

⭐⭐⭐ Andres Ambühl (Suisse).

L'inoxydable grison a ouvert la marque dès la première période pour éviter à son équipe de douter inutilement. Il est toujours aussi précieux, comme l'est sa présence lors de ce tournoi. Il a même inscrit son premier triplé en championnat du monde. Mieux vaut tard que jamais.

⭐⭐ Timo Meier (Suisse)

Deux accélérations et deux buts. Dur à dire si ces réussites vont lui permettre de lancer son tournoi, mais ce n'est en tout cas pas mauvais signe.

⭐ Leonardo Genoni (Suisse)

Il a été blanchi et difficile de trouver un autre joueur suisse qui est sorti du lot. Dominik Egli aurait mérité une mention aussi pour son doublé.

L’info

Pour cette rencontre, Patrick Fischer a décidé de laisser trois joueurs au repos. Jonas Siegenthaler, Sven Andrighetto et Denis Malgin ont eu droit à une soirée encore plus tranquille que celle de leurs coéquipiers. Petit point intéressant à noter: Dario Rohrbach n'a pas été inscrit pour l'occasion. Cela signifie donc que Nino Niederreiter est toujours à disposition pour rejoindre la sélection nationale. Pour rappel, le Grison a été éliminé dans la nuit de samedi à dimanche et pourrait encore occuper la dernière place dans le contingent helvétique. Réponse probablement ce lundi. «On verra, oui», a simplement lâché le coach.

Le tournant

Le premier engagement du match.

Le chiffre

1. Lors du deuxième tiers, Leonardo Genoni n'a eu qu'un tir cadré à négocier. C'est deux de moins que lors de la période initiale. Un tir toutes les dix minutes en moyenne, voici la mission qu'a dû affronter le portier de Zoug. Ne pas roupiller devant sa cage a probablement constitué un plus grand défi puisqu'au total, il n'a eu que six tirs cadrés.

La stat avancée

1,2%. Avec 5,0 buts escomptés à 0,4 en faveur, évidemment, de la Suisse, cela nous donne une probabilité de victoire helvétique de... 98,8%. Difficile toutefois d'imaginer qu'en rejouant 100 fois ce match, les Hongrois le gagnent une fois, mais soit.

Le duel

Les fans suisses contre les fans hongrois. C'est clairement dans les gradins que l'intérêt était le plus grand. Malgré la très faible affluence (2846 spectateurs), les kops des deux nations ont donné de la voix. Mention spéciale aux Hongrois qui ont formé un joli bloc derrière le banc des pénalités. Mais on ne va pas se mentir, c'était le seul intérêt de la rencontre dès que les Suisses ont mis le 2-0.

La phrase

« Je n'ai rien d'autre que du respect pour cette équipe de Hongrie qui a joué avec tout son coeur. Leonardo Genoni, gardien blanchi avec seulement six tirs à parer. »

L’image

Photo: Getty Images

Les fans ont évidemment rappelé Andres Ambühl. Comment pouvait-il en être autrement?