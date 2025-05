États-Unis - Suisse: 0-3, c'était le tarif minimum

Les Suisses ont été récompensés par leur hymne national. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’action

L’ouverture du score de Damien Riat peut paraître chanceuse. Le Genevois du Lausanne HC n’a-t-il pas dévié le puck par-dessus Joey Daccord? Mais il ne faut justement pas faire cette erreur au moment de l’analyse. Le No 9 de l’équipe de Suisse a su se faire mal sur l’ouverture du score. Et plutôt deux fois qu’une. Il a tout d’abord pris une boîte derrière le but qui n’aurait jamais dû rester impunie. Après s’être relevé, il a encore pris une grosse charge devant le but américain, mais a tenu bon. L’ailier du LHC a personnifié la maxime qui veut que pour gagner des matches, il faut aller là où ça fait mal.

L’info

Grégory Hofmann a fait les frais de l’arrivée de Kevin Fiala dans l’alignement suisse. Ce choix de Patrick Fischer n’est pas forcément illogique, puisque le Jurassien bernois est peut-être l’attaquant qui a fait la moins forte impression lors des deux premières rencontres de ce championnat du monde. Pour cette rencontre face aux États-Unis, les Helvètes ont dû se passer de Christian Marti, blessé. Le défenseur zurichois n’a pas été remplacé dans l’alignement.

Le tournant

Alors que le score était toujours de 0-0 après 11 minutes de jeu, les États-Unis ont mis une seule fois le nez à la fenêtre. Sur un puck récupéré en zone offensive, Issac Howard a pu se présenter en bonne position face à Leonardo Genoni. Mais le gardien de Zoug a parfaitement bouché les angles pour ne pas permettre au talentueux ailier d’ouvrir la marque. Peu après, la Suisse ouvrait la marque et n’était plus mise en danger de la soirée.

Le chiffre

22 à 14. Si l’on peut se dire que la Suisse a été bien payée de marquer deux buts sur cinq shoots lors de la première période, elle a ensuite fait plus que de se défendre. Ultra dominatrice, l’équipe de Patrick Fischer a largement dominé la statistique des tirs alors qu’en théorie, elle aurait dû laisser l’initiative à son adversaire. Mais ce n’est pas le scénario qui a eu lieu et les Helvètes ont pu facilement se diriger vers une deuxième victoire en trois matches.

La stat avancée

95%. Devant votre télévision, vous avez eu l’impression que l’équipe de Suisse a outrageusement dominé les États-Unis? C’est exactement ce qui est arrivé et les statistiques sont là pour en témoigner. Avec 3,2 buts escomptés à 0,9, l’équipe de Patrick Fischer a sans cesse tourné autour de son adversaire. Au final, elle avait 95% de chances de remporter ce match selon les statistiques avancées. C’est dire que ce 3-0 n’est finalement qu’un juste salaire pour la sélection helvétique.

Le duel

Avec cette victoire helvétique face aux Américains, c’est probablement vers un affrontement entre Tchèques et Suisses que l’on se dirige pour la première place dans ce groupe B du Mondial 2025. L’Allemagne, qui a joué deux adversaires plus qu’abordables pour commencer, pourrait venir s’immiscer dans cette course.

La phrase

« On a fait un bon match, mais par habitude, je sais que les nations comme les Ètats-Unis montent en puissance dans le tournoi. À nous de ne pas nous enflammer avec cette victoire. Janis Moser, défenseur de l'équipe de Suisse. »

L’image

Photo: City-Press via Getty Images

Le premier but de l’équipe de Suisse a laissé toute l’équipe américaine au sol, à l’image de ce cliché de Moritz Eden pris depuis le toit de la Jyske Bank Boxen Arena de Herning.