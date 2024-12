Mondial 2025: Y aura-t-il des renforts de NHL pour la Suisse?

La National League est cette semaine en pause au profit de l'équipe de Suisse qui se prépare pour le Mondial de Stockholm et Herning en mai prochain. Parmi les stars de NHL, qui pourrait être présent? On fait le point.

Nino Niederreiter, Roman Josi et Kevin Fiala étaient présents à Prague en mai dernier Photo: imago/CTK Photo

Grégory Beaud Journaliste Blick

On ne le dira jamais assez: la sélection nationale est tributaire de la présence ou non de ses meilleurs joueurs de NHL comme lors du dernier Mondial à Prague avec Niederreiter, Josi et Fiala (photo ci-dessus). La seule présence de Roman Josi transfigure l'équipe entraînée par Patrick Fischer. Dès lors, les résultats des internationaux en Amérique du Nord ont un impact sur le prochain championnat du monde.

Qui sera de la partie? On fait le point sur la tendance pour les uns et les autres en fonction du pourcentage de chance de disputer les play-off de leurs équipes respectives selon les prédictions de «Money Puck».

1. Roman Josi (Nashville Predators)

Le défenseur bernois vit une saison pour le moins compliquée dans le Tennessee, bien que ses prestations individuelles soient à niveau (23 points en 29 matches). Mais son équipe de Nashville vit un cauchemar depuis la reprise de la saison. Pour ne rien arranger, Roman Josi a quitté ses coéquipiers mardi au cours d'une huitième défaite de rang, la pire série de l'histoire de la franchise. Dernier, Roman Josi voit le train des play-off s'éloigner... et la sélection suisse se rapprocher.

Probabilité de jouer les play-off: 2,5%.

2, 3 et 4. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Il y a fort à parier que Patrick Fischer regarde le score des «Diables» avec intérêt chaque matin au réveil. Avec trois potentiels leaders pour son équipe, le coach aurait tout à gagner si la franchise du New Jersey n'était pas qualifiée pour les séries. On n'en prend pas franchement le chemin puisque l'équipe de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler possède la troisième plus grande probabilité de disputer les play-off de NHL après un excellent début de saison. La franchise profite notamment de l'explosion du premier nommé avec déjà 27 points dont 15 buts à son compteur.

Probabilité de jouer les play-off: 97,6%.

5. Kevin Fiala (Los Angeles Kings)

Comme le trio de la banlieue new-yorkaise, le Saint-Gallois évoluant en Californie sera probablement présent au rendez-vous des séries éliminatoires puisque son équipe cartonne actuellement et se trouve en deuxième place dans sa division. En 2024, Kevin Fiala avait débarqué en cours de Mondial malgré la naissance de son premier enfant. Rebelote en 2025?

Probabilité de jouer les play-off: 93,9%.

6. Pius Suter (Vancouver Canucks)

Tout roule pour le Zurichois qui a déjà inscrit 11 buts et 17 points depuis le début de saison. L'attaquant part sur des bases d'un record en carrière à ce niveau. Son équipe est en embuscade dans sa Division et a de bonnes chances d'être présente en séries.

Probabilité de jouer les play-off: 57,4%.

7. Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)

Avant les matches de la nuit dernière, la franchise canadienne était la meilleure équipe de la Ligue à égalité de points avec Minnesota (et deux matches de plus). Autant dire que les Jets sont en pilote automatique en direction des play-off. Nino Niederreiter ne devrait donc pas débarquer très rapidement à Herning, lui non plus.

Probabilité de jouer les play-off: 91,2%.

8. Janis Moser (Tampa Bay Lightning)

Lorsque le Seelandais a signé avec la franchise floridienne, il était assez clair que ce n'était pas pour regarder les play-off à la télévision. Tampa Bay joue historiquement pour gagner la Coupe Stanley. Dès lors, Janis Moser devrait peiner à être présent à Herning, à moins d'une surprise. Avec 10,6% de chance de soulever le trophée, le Lightning fait partie des favoris puisque seules deux équipes ont une plus grande probabilité.

Probabilité de jouer les play-off: 95,3%.

9. Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks)

L'hôtel des Suisses peut déjà réserver une chambre à l'attaquant de l'Illinois.

Probabilité de jouer les play-off: 0,3%.

10. Les Suisses de AHL

Si la punition contre Lian Bichsel pour avoir manqué a déjà été largement documentée, trois autres joueurs à croix blanche évoluent en AHL et appartiennent à des franchises de NHL. Rodwin Dionicio est celui qui a le plus de chances de rejoindre le Danemark, si tant est que Patrick Fischer le convoque. L'arrière qui appartient à Anaheim évolue à San Diego. Tant les Ducks en NHL que les Gulls en AHL sont à la ramasse et risquent de manquer les séries. Une chance pour le défenseur?

La situation est différente pour les gardiens. Certes, Akira Schmid est dernier avec son équipe d'Henderson, mais Las Vegas va probablement jouer les play-off. De quoi lui permettre de prolonger sa saison à l'étage supérieur. Si Montréal est également à la cave en NHL, on ne peut pas en dire autant pour Laval, club pour lequel joue Connor Hughes. Si le Rocket continue sur cette voie, il pourrait bien faire durer le plaisir en séries éliminatoires de la Calder Cup et donc différer son retour en Europe.