Ce dimanche soir, la Suisse va disputer la finale du championnat du monde (20h20, en direct sur Blick). Vous n'êtes pas fanatique de ce sport? On vous pardonne et on vous aide même à rattraper votre retard.

L'équipe de Suisse est qualifiée pour sa deuxième finale mondiale de suite. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce serait exagéré de dire que la Suisse va arrêter de vivre ce dimanche soir pour regarder la finale du Mondial de hockey. Mais ils seront nombreux à en parler durant la journée. Et peut-être même serez-vous convié à regarder le match avec d'autres personnes largement plus au taquet. Il ne faut pas avoir peur et répondre par l'affirmative à la proposition. Voici cinq phrases que vous pourrez lancer avant le coup d'envoi pour participer à la discussion sans paraître largué.

1 «On n'est pas favoris, ce soir»

On commence par jouer simple, surtout si on ne sait pas jouer compliqué. Ce dimanche soir, la Suisse n'est pas favorite de ce match, c'est vrai. Les bookmakers donnent les États-Unis favoris de cette finale. Pas largement, mais quand même. Pourtant, en début de tournoi, les deux équipes s'étaient déjà affrontées et la Suisse s'était imposée 3-0. Alors pourquoi n'a-t-elle pas une meilleure cote? Parce que les Américains sont sacrément montés en puissance depuis. Ce samedi, ils ont étalé la Suède en demi-finale, chez elle à Stockholm.

2 «Récemment, la Suisse est meilleure que la Suède»

De prime abord, on pourrait se dire que des nations telles que le Canada, la Suède ou les États-Unis sont largement meilleures que la Suisse. Mais depuis 2018, notre sélection nationale dispute déjà sa troisième finale. Trois sur sept, ce n'est pas si mal non? Et durant cette période, seule une nation fait mieux: le Canada avec quatre finales. Mais derrière, la Suisse et la Finlande suivent avec trois participations. C'est par exemple mieux que la Suède ou la République tchèque avec une seule finale.

3 «La Suisse n'a jamais été titrée»

Si les Helvètes sont devenus habitués d'être présents lors du dernier match de la compétition, ils en sortent à chaque fois battus. En 2013, 2018 et 2024, l'équipe nationale s'est à chaque fois inclinée lors de la finale. La plus cruelle défaite? En 2018 lors d'une séance de tirs aux buts terrible face à la Suède et un dénouement malheureux. Si l'équipe de Patrick Fischer venait à gagner ce dimanche soir, ce serait donc le premier titre mondial de son histoire.

4 «Les leaders ne sont pas ceux que l'on attendait»

Avec celle-ci, vous marquerez des points. Car depuis le début du tournoi, plusieurs joueurs de NHL ont débarqué. Mais le meilleur compteur de cette équipe joue... à Rapperswil. Parfaitement, Tyler Moy a marqué quatre buts et distribué huit passes décisives. Avec douze points, il est même le cinquième meilleur joueur de ce championnat du monde. Et petit bonus si vous glissez que l'attaquant va vivre un match spécial ce dimanche soir, lui qui a les passeports suisses et américains.

5 «J'aimerais qu'ils le fassent pour Andres Ambühl»

Vous ne connaissez pas Andres Ambühl? Là, on va avoir un problème, quand même. L'attaquant de l'équipe de Suisse à 41 ans. C'est la légende de cette équipe puisqu'il dispute son 20e championnat du monde de hockey sur glace. Personne n'a fait mieux et probablement personne ne fera mieux non plus. Le Grison est le joueur culte de cette équipe et il va mettre un terme à sa carrière ce dimanche soir. Cette finale sera donc le dernier match de la carrière de ce mythique joueur. Avouez que s'il pouvait terminer avec la médaille d'or autour du cou, ç'aurait de la gueule, non?

Bonus. «Finalement, il est pas mal, le coach de la Suisse»

Patrick Fischer est sélectionneur de l'équipe de Suisse depuis une dizaine d'années et mène déjà son équipe à une troisième finale. Bien sûr, il bénéficie d'une génération en or avec de nombreux joueurs de talent et plusieurs leaders emblématiques. Mais le Zougois est arrivé à fédérer autour de lui tous les meilleurs hockeyeurs du pays. À une époque, les vedettes ne venaient pas systématiquement jouer avec l'équipe de Suisse. Aujourd'hui, c'est le cas. Et cela change tout. Si la Suisse est en finale ce dimanche soir, c'est aussi son succès.