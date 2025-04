À une dizaine de jours du début du Mondial au Danemark et en Suède, Patrick Fischer a convoqué huit joueurs ayant participé à la finale. Plusieurs joueurs du Lausanne HC figurent dans la sélection suisse.

Patrick Fischer a effectué une nouvelle coupe dans son effectif Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après les deux matches de préparation à Riga contre la Lettonie, Patrick Fischer a décidé de se séparer de six joueurs pour faire de la place aux finalistes de National League. Ainsi le défenseur biennois Rodwin Dionicio ainsi que les attaquants Thierry Bader, Luca Fazzini, Marco Lehmann, Marc Marchon et Mischa Ramel sont renvoyés à la maison.

Sans surprise, le sélectionneur zougois a envoyé un carton d'invitation aux joueurs ayant disputé la dernière édition du championnat du monde en République tchèque. Les Lausannois Andrea Glauser, Damien Riat et Ken Jäger ainsi que les Zurichois Sven Andrighetto et Christian Marti seront présents sous les drapeaux.

Le retour de Malgin

Pour amener une bonne dose de créativité en attaque, Patrick Fischer a également convoqué Denis Malgin, tout frais champion de Suisse avec les ZSC Lions. Après avoir pris part aux éditions 2022 et 2023 du Mondial, le No 62 de la Swiss Life Arena avait dû renoncer la saison dernière en raison d'une blessure contractée durant la finale. «Si Patrick Fischer me convoque, c'est sûr que je serai présent», nous avait-il confié quelques instants après avoir gagné le titre de champion de Suisse. Sa présence n'est donc pas une surprise.

Du côté lausannois, deux joueurs auraient probablement pu mériter une convocation pour la fin de la préparation: le gardien Kevin Pasche et l'attaquant Théo Rochette, meilleur buteur des play-off. Ce dernier a toutefois été convoqué, mais a dû renoncer en raison d'une blessure. Une surprise est venue se glisser dans la liste de Patrick Fischer. Nicolas Baechler, très bon lors des derniers play-off, obtient une chance de disputer son premier championnat du monde à 21 ans.

Dernier match en Suisse pour Ambühl

L'équipe de Suisse va terminer sa préparation par un dernier match amical en Suisse, jeudi à Kloten. Il s'agira également de l'ultime match d'Andres Ambühl sur le sol suisse. Le Grison, qui va mettre un terme à sa carrière après cette saison, est encore en lice pour disputer son 21e championnat du monde si Patrick Fischer le prend avec lui dans ses bagages.

Le sélectionneur aura évidemment aussi un œil sur la NHL où les premiers tours des play-off ne sont pas forcément en train de sourire aux joueurs suisses. Ainsi, les New Jersey Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont menés 3-1 dans leur série face aux Carolina Hurricanes. Le trio pourrait donc rapidement se retrouver à disposition du sélectionneur national.

Kevin Fiala, Janis Moser et même Nino Niederreiter sont actuellement en ballotage dans leurs séries respectives. De quoi potentiellement changer drastiquement le visage de la sélection nationale d'ici au premier match, vendredi prochain contre la République tchèque (16h20).