Les enseignements des premiers entraînements de la Suisse

Ce jeudi matin, l'équipe de Suisse a disputé son deuxième entraînement sur sol danois. On y voit un peu plus clair sur les plans de Patrick Fischer. Une incertitude majeure demeure toutefois.

Patrick Fischer et son équipe sont arrivés mardi au Danemark. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vendredi, l'équipe de Suisse commencera son Mondial avec un match aux allures de revanche de la dernière finale face à la République tchèque (16h20, en direct sur Blick). À la veille de son entrée en lice, la sélection de Patrick Fischer a deux entraînements de prévus. Le premier du matin était particulièrement informatif pour en savoir plus sur le visage qu'aura la sélection rouge à croix blanche. Cela a également permis d'en savoir plus sur la venue (ou non) de Kevin Fiala. Voici les cinq enseignements à retenir.

1 Kevin Fiala: L'attente

Viendra? Viendra pas? Le Saint-Gallois n'a toujours pas été ajouté au contingent de l'équipe de Suisse alors que les autres éléments de NHL sont déjà présents à Herning. Alors, faut-il tirer un trait sur la participation de Kevin Fiala lors du tournoi? «Tout ce que nous pouvons dire actuellement, c'est qu'il n'est pas présent pour des raisons personnelles», nous précise-t-on du côté de la cellule de communication de la Fédération suisse. La porte n'est donc pas fermée pour voir le chasseur de buts des Los Angeles Kings débarquer au Nord du Danemark.

Doit-on s'attendre à ce qu'elle s'ouvre? «Tant que notre contingent n'est pas annoncé officiellement, nous n'allons pas en dire plus», précise le sélectionneur national, Patrick Fischer. Pour mémoire, l'ailier était arrivé en cours de compétition en République tchèque l'année derrière après avoir assisté à la naissance de sa fille quelques jours plus tôt.

2 On ne change pas une ligne qui gagne

Tout au long de la saison du côté de Zurich, le duo Andrighetto-Malgin a fait des ravages. Et depuis le moment où ils sont arrivés sous les drapeaux, les deux artistes évoluent l'un à côté de l'autre. Un choix évidemment logique. Le nom du joueur censé les accompagner restait en suspens. C'est Damien Riat qui a eu cette opportunité lors des matches de préparation de la semaine dernière. Visiblement, le Lausannois a convaincu dans ce rôle, puisqu'il est toujours aligné avec les Zurichois.

3 Un vrai rôle pour Tyler Moy

Le joueur de Rapperswil a souvent manqué le Mondial pour un rien après avoir été retranché lors des dernières sélections. Cette fois-ci, le joueur aux origines américaines est bel et bien présent. Mais la venue hypothétique de Kevin Fiala pouvait légitimement faire planer un nouveau doute sur sa présence dans l'équipe. Les deux hommes ont en effet un profil assez similaire, dans l'utilisation que peut en faire Patrick Fischer, du moins.

Utile principalement s'il peut évoluer sur une ligne à vocation offensive, Tyler Moy va être servi lors de ce début de Mondial. Lors de l'entraînement de jeudi, il patinait sur la première ligne avec Nico Hischier au centre Timo Meier sur l'autre aile. En club, il a prouvé, notamment avec Roman Cervenka, qu'il pouvait être redoutable lorsqu'il était bien entouré. Patrick Fischer va le mettre dans les meilleures dispositions pour avoir du succès. De plus, Tyler Moy s'est entraîné sur la deuxième unité spéciale. Un indice qu'il ne devrait, cette fois-ci, pas être renvoyé à la maison «à la der'».

4 Janis Moser «remplacera» Roman Josi

En défense, Patrick Fischer est également en mesure de pouvoir capitaliser sur ses acquis de la saison dernière. Il va s'appuyer sur une paire Dean Kukan/Jonas Siegenthaler qui a fait ses preuves par le passé puisque les deux Zurichois évoluaient ensemble lors du dernier Mondial à Prague. En Tchéquie, c'est Andrea Glauser qui faisait la paire avec Roman Josi. Ce sera selon toute vraisemblance avec Janis Moser que le néo-Fribourgeois sera sur la glace en début de tournoi. De là à dire que le défenseur du Lightning de Tampa Bay est le remplaçant poste pour poste de Roman Josi, il n'y a qu'un pas.

Encore faut-il accepter l'idée que Roman Josi est remplaçable. Et ça...

5 Sandro Schmid joue en power-play

L'attaquant polyvalent de Fribourg Gottéron va disputer son premier Mondial. C'est du moins ce que laissait entendre la composition présente sur la glace ce jeudi matin à Herning. Repositionné au centre alors qu'il avait excellé sur l'aile à Fribourg, Sandro Schmid faisait équipe avec le Davosien Simon Knak et Nicolas Baechler ou Dario Rohrbach selon les exercices. Est-ce à dire que l'un des deux pourrait ne pas être aligné vendredi contre la République tchèque? Cela semble être la tendance.

Un autre indice laisse croire à cette éventualité: Le Dragon était également aligné sur le second power-play helvétique en compagnie de Tyler Moy, Grégory Hofmann, Andres Ambühl et Andrea Glauser.