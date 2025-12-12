Jeudi soir, la Suisse s'est inclinée lors d'une séance de tirs aux buts face à la Suède dans le cadre des Swiss Hockey Games. Mais ce match a été marqué par une immense erreur des arbitres.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jeudi soir, l'équipe de Suisse a-t-elle été lésée lors de sa défaite lors des tirs aux buts contre la Suède? On est en droit de répondre par l'affirmative à cette question. Pourquoi? Car les arbitres n'ont pas appliqué le règlement durant la séance de penalties fatale aux hommes de Patrick Fischer.

Après trois tirs aux buts suédois, la situation était mal emmanchée pour les Helvètes puisque deux scandinaves avaient trouvé le chemin des filets. Pendant ce temps, Théo Rochette et Damien Riat avaient échoué face au portier adverse. À l'écran géant de la Swiss Life Arena, la surimpression indiquait que ces tirs aux buts se jouaient sur cinq tentatives.

Pourtant, après la seconde réussite suédoise, les visiteurs se sont congratulés sur la glace dans l'incompréhension générale. Sur combien de tentatives se jouaient cette séance de tirs aux buts? Trois ou cinq? Visiblement les arbitres tchèques de cette rencontre ont appliqué à tort le règlement de leur pays, à savoir trois penalties.

Les palabres entre les capitaines n'y ont rien changé et la Suède a été déclarée gagnante de cette rencontre inaugurale des Swiss Hockey Games. Patrick Fischer aurait-il choisi différemment ses deux premiers tireurs en sachant que tout serait joué après trois essais? Pas impossible. Cela ne change rien au fait que les Suisses étaient plus proches de la défaite que de la victoire. Toujours est-il que les arbitres sont allés présenter leurs excuses à la délégation helvétique après la rencontre entachée par leur erreur.

La Suisse aura à cœur d'effacer cette défaite dès samedi pour son deuxième match du côté de Zurich. Elle accueillera la République tchèque d'un certain Roman Cervenka dès 18h, samedi. L'ultime rencontre de ce tournoi de préparation aux Jeux olympiques aura lieu dimanche après-midi face à la Finlande (15h45).