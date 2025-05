Le sélectionneur national Patrick Fischer a annoncé ce lundi sa sélection provisoire pour le Mondial. Et il a écarté le dernier joueur du CP Berne encore en course, Fabian Ritzmann. Une première depuis... 1987!

1/7 Le sélectionneur Patrick Fischer a retiré Fabian Ritzmann (à gauche), Samuel Walser (au centre), Roger Karrer et Sven Senteler (légèrement caché) de la sélection de la Nati pour le Mondial. Photo: Pius Koller

Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Fabian Ritzmann aura été l’une des révélations de la préparation à la Coupe du monde. Et pas uniquement parce que l’attaquant de quatrième ligne a inscrit quatre buts. Mais dès le départ, la concurrence pour décrocher un billet pour le Danemark et la Suède s’annonçait féroce pour l’imposant Engadinois, qui n’a découvert l’équipe nationale qu’en février, profitant de plusieurs désistements.

La décision de Patrick Fischer de convoquer 14 autres attaquants pour les Mondiaux de Herning et Stockholm implique un fait rare: aucun joueur du CP Berne ne figurera dans l’effectif. Les forfaits sur blessure de deux médaillés d’argent à Prague, Romain Loeffel et Tristan Scherwey, ont pesé lourd. Et avant même l’annonce du sort de Fabian Ritzmann, Patrick Fischer avait déjà écarté Marc Marchon et Marco Lehmann à l’issue de la double confrontation face à la Lettonie.

Une sélection suisse sans le moindre joueur du CP Berne? Cela ne s’était plus vu depuis 1987. Une année noire à Vienne, marquée par dix défaites en autant de matches, une relégation, et des corrections infligées notamment par l’URSS (5-13), la Suède (1-12) ou l’Allemagne (3-4 et 1-8). Une époque à oublier. Et à ne surtout pas revivre.

Cette fois-ci, pas de risque de relégation. D’abord parce que la Suisse organisera le tournoi en 2026. Ensuite, parce que l’équipe dirigée par Patrick Fischer a pris une tout autre dimension. Le week-end dernier à Brno, elle a battu la Finlande (8-2) puis la République tchèque (5-3) sans même aligner ses renforts NHL.

Pour Fabian Ritzmann, ainsi que Roger Karrer (Servette), Sven Senteler (Zoug) et Samuel Walser (Fribourg), le rêve du Mondial s’est éteint lundi. Mais les bonnes nouvelles se multiplient en parallèle: les stars NHL JJ Moser (Tampa Bay), Jonas Siegenthaler, Nico Hischier et Timo Meier (tous trois du New Jersey) seront de la partie.

La sélection provisoire compte encore 26 joueurs, mais seuls 25 pourront figurer sur la feuille de match. Un renfort supplémentaire est encore possible, notamment en la personne de Kevin Fiala (Los Angeles Kings), MVP du dernier Mondial. En revanche, les espoirs de voir Nino Niederreiter s’ajouter à la liste sont minces, son équipe ayant franchi le premier tour des play-off avec les Winnipeg Jets. Cela dit, avec «El Nino» en équipe nationale, il ne faut jamais jurer de rien.

Sept joueurs vivront leur toute première expérience en championnat du monde : Stéphane Charlin (Tigers), Tim Berni (Servette), Nicolas Baechler (ZSC), Simon Knak (Davos), Dario Rohrbach (Tigers), Tyler Moy (Lakers) et Sandro Schmid (Fribourg). À l’inverse, la légende Andres Ambühl vivra sa 20e – et dernière – participation.

PS : Les Ours ne seront pas totalement absents du tournoi au Danemark. L’attaquant Waltteri Merelä est sélectionné, tandis que l’entraîneur Jussi Tapola sera adjoint du sélectionneur.