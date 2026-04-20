Six renforts et trois évictions pour l'équipe de Suisse

Le sélectionneur Jan Cadieux a convoqué, outre Stéphane Charlin, trois autres joueurs du GSHC, les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y ajoutent les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.
Andrighetto s'était blessé pendant les play-off mais se remet progressivement, via un entraînement réduit et une préparation individuelle. Il n'est cependant pas prévu qu'il soit aligné pour les deux matches contre la Hongrie à Bienne, jeudi et vendredi. D'autres renforts seront annoncés ultérieurement.
Jan Cadieux a en revanche écarté du cadre le gardien Ludovic Waeber et les défenseurs Rodwin Dionicio et Dario Wüthrich
Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
0
0
0
1
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
0
0
0
1
Italie
0
0
0
1
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
0
0
0
1
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation