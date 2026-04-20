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Dont quatre du GSHC
Six renforts et trois évictions pour l'équipe de Suisse

Six nouveaux joueurs rejoignent l'équipe de Suisse pour la deuxième semaine de préparation en vue du Mondial à domicile le mois prochain. Parmi eux figure le gardien de Genève-Servette Stéphane Charlin.
Publié: il y a 50 minutes
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Stéphane Charlin rejoint l'équipe de Suisse.
Photo: keystone-sda.ch

Le sélectionneur Jan Cadieux a convoqué, outre Stéphane Charlin, trois autres joueurs du GSHC, les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y ajoutent les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.

Andrighetto s'était blessé pendant les play-off mais se remet progressivement, via un entraînement réduit et une préparation individuelle. Il n'est cependant pas prévu qu'il soit aligné pour les deux matches contre la Hongrie à Bienne, jeudi et vendredi. D'autres renforts seront annoncés ultérieurement.

Jan Cadieux a en revanche écarté du cadre le gardien Ludovic Waeber et les défenseurs Rodwin Dionicio et Dario Wüthrich

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Finlande
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
Danemark
0
0
0
1
Italie
Italie
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
Slovénie
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation
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