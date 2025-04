L'équipe de Suisse s'en sort face à une France combative

Patrick Fischer et l'équipe de Suisse on vécu une soirée compliquée en France. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec une équipe toujours privée des internationaux ayant disputé les demi-finales de National League, la Suisse a eu bien du mal face à une équipe de France accrocheuse. Dans une patinoire de Marseille qui affichait quasi complet (5420 spectateurs), la troupe de Patrick Fischer aurait pu ouvrir la marque dès la 9e minute sur une action de Grégory Hofmann et Sven Senteler. Mais ce dernier a échoué face à Quentin Papillon, le gardien des Bleus.

Le dernier rempart de Bordeaux a d'ailleurs été héroïque tout au long du match durant lequel il a dû faire face à de nombreux tirs helvétiques. La prestation du dernier rempart a donné des ailes à ses coéquipiers qui ont commencé à croire en leurs chances. Au moment où Fabian Ritzmann changeait sa canne cassée, l'équipe de Yorick Treille a pu en profiter pour marquer par Matias Bachelet (19e, 1-0). Le pauvre Ludovic Waeber a dû s'avouer vaincu sur le troisième tir de la période pour les Tricolores.

Attaque qui bat de l'aile

La Suisse a montré un visage plus conquérant dès la reprise avec des chances de buts pour Tim Berni (24e) ou Axel Simic (25e). C'est finalement de la crosse de Luca Fazzini qu'est venue l'égalisation (26e, 1-1). Le buteur de Lugano a pu s'ouvrir le chemin du filet et n'a laissé aucune chance à Quentin Papillon. Mais le gardien a ensuite tout fait pour que ses adversaires ne s'envolent pas. Aux 28e et 34e minutes, Quentin Papillon a volé deux buts à Dario Rohrbach et Tyler Moy.

Le cauchemar s'est poursuivi pour Ludovic Waeber lors de ce second tiers puisqu'il a dû capituler une seconde fois sur une mésentente avec Marc Marchon qui a permis à Enzo Carry de marquer le 2-1 (29e). Après 40 minutes, le différentiel de tirs était nettement en faveur de la Suisse (23-7), mais le score avantageait toujours la France grâce à un grand Quentin Papillon et une attaque helvétique battant de l'aile.

Décision tardive

Dès la reprise, c'est un arrière qui a remis les deux équipes à égalité. Sur un bon travail préparatoire d'Inaki Baragano, Marc Marchon a pu dévier la rondelle et tromper le gardien des Bleus (45e, 2-2). Yorick Treille, sélectionneur français, a demandé à ce que la scène soit visionné à la vidéo. Après une interminable séquence, les arbitres ont finalement décidé d'accorder le but et de pénaliser les Tricolores.

À 12 minutes de la sirène finale, Axel Simic s'est défait de Papillon pour donner un premier avantage à son équipe (48e, 2-3). Une poignée de seconde plus tard, c'est Tyler Moy qui assurait la victoire suisse (49e, 2-4). Un score plus en phase avec le déroulement de la partie. À 1'37'' de la sirène finale, un tir de la ligne bleue signé Hugo Gallet a redonné espoir à la France alors que Yorick Treille avait sorti son gardien. La Suisse a tenu bon pour finalement s'imposer malgré une immense occasion pour Paul Joubert, joueur des Spartiates de Marseille.

Cette rencontre s'est déroulée sans Romain Loeffel, ménagé, ainsi qu'Attilio Biasca. Le futur joueur de Fribourg Gottéron a dû quitter le camp de préparation en raison d'une blessure et ne pourra donc pas disputer le Mondial au Danemark. La Suisse terminera son périple avec un second match à Marseille contre la France samedi (20h). Les demi-finalistes arriveront sous les drapeaux dès lundi et apporteront un peu de talent supplémentaire à une équipe qui, pour l'heure, en manque tout de même.