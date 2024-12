En 2024, la Suisse a passé les quarts de finale… et même mieux

La Suisse avait éliminé l'Allemagne en quart de finale du Mondial tchèque. Photo: imago/Bildbyran

Blick Sport

C'est un 2 sur 2 pour notre journaliste Grégory Beaud. Le spécialiste hockey avait pronostiqué en janvier que Zurich serait champion de National League. Il a aussi fait coup double en pariant que la Suisse allait passer les quarts de finale au Championnat du monde. Et la troupe de Patrick Fischer lui a donné raison, puisqu'elle a atteint la finale à Prague.

Consultant à la RTS et ancien joueur professionnel, Félicien Du Bois était du même avis que notre journaliste. «Tout dépendra de l'alignement des étoiles et de l'équipe», avait-il imaginé en début d'année. Alignement il y a eu. Et au niveau de l'effectif, presque tous les joueurs de NHL ont répondu présent. Même le tout récent papa Kevin Fiala avait quitté sa femme et sa fille pour jouer sous les drapeaux.

Par contre, bien qu'il avait raison pour le champion de National League, notre autre journaliste Matthias Davet a eu tort. Pessimiste, il a imaginé l'équipe de Suisse être à nouveau éliminée au stade des quarts de finale. Malgré son pronostic foireux, il a quand même eu le droit de rejoindre son collègue sur place, à Prague. Pour conter le périple de certains supporters suisses qui ont tout fait pour rejoindre la capitale tchèque durant ce week-end.