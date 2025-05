Le troisième match de l'équipe de Suisse lors du Mondial 2025 a été de loin le plus abouti. Les hommes de Patrick Fischer ont livré un match plein pour dominer les États-Unis (3-0).

Photo: City-Press via Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

La Suisse a-t-elle réalisé un match parfait face aux États-Unis? Sur cette partie, il n'y a rien à jeter tant elle a été solide dans les trois zones de la patinoire. Plus généralement, c'est dans la qualité de son jeu de transition et par son calme dans sa zone que la sélection suisse a fait forte impression lors de cette rencontre largement dominée.

Avec l'apport de Kevin Fiala, les Helvètes ont présenté un visage résolument différent pour leur troisième rencontre du Mondial. Associé à Nico Hischier et Tyler Moy, le Saint-Gallois n'a pas tardé avant de se montrer à son avantage. À la 12e minute, il a parfaitement repiqué au centre pour s'ouvrir le chemin du filet. Mais l'ailier des Los Angeles Kings n'a touché que le poteau de Joey Daccord, titularisé face à sa deuxième nation, lui qui possède également le passeport suisse.

Damien Riat ouvre la marque

L'ouverture du score est tombée quelques instants plus tard. Après avoir encaissé une immense charge américaine dans la bande, Damien Riat s'est retrouvé en bonne position pour dévier le puck au-dessus du portier américain (13e, 1-0). Trois minutes plus tard, Jonas Siegenthaler a pu doubler la mise d'un tir flottant de la ligne bleu. Contrairement au premier, il a cette fois-ci fait une petite faute, Daccord (16e, 2-0).

Si la statistique de tirs a dans un premier temps été en faveur des Suisses (10-5 après un tiers), Cutter Gauthier et ses coéquipiers n'ont pas été des plus tranchants devant la cage suisse. Leonardo Genoni n'a eu qu'un minimum d'actions franches à devoir gérer durant les deux premières périodes. Ce sont les Suisses qui ont eu l'initiative et Sandro Schmid puis Christoph Bertschy avaient le 3-0 au bout de la palette à la 36e, en infériorité numérique. Restait à savoir si la Suisse allait tenir sur la durée face à McCarron & Cie.

Top 2 dans le viseur

Lors de l'ultime période, la Suisse a tourné autour des Américains et aurait mérité de mener 3-0, notamment lorsque Kevin Fiala a allumé le poteau (44e). La fin de match a été plus grâce à un troisième but signé Dean Kukan d'un tir de la ligne bleue sur un service de Denis Malgin (52e, 3-0). De quoi se concentrer sur le blanchissage de Leonardo Genoni lors des minutes restantes. Une mission finalement accomplie sans trembler tant les Américains ont été désunis en fin de rencontre.

Après cette première salve de matches, l'équipe de Suisse est en bonne position avec déjà sept points à son actif. Le petit faux-pas initial contre les Tchèques a été gommé par cette belle prestation contre les États-Unis. La formation de Patrick Fischer peut ainsi voir la suite de ce tournoi avec de sérieuses ambitions. Elle peut raisonnablement viser une place dans le Top 2 de son groupe et, ainsi, espérer affronter un adversaire moins redoutable lors des quarts de finale.

Les Helvètes vont désormais bénéficier de deux jours de repos pour parfaire encore l'intégration de Kevin Fiala dans leur effectif. Prochain match: jeudi face à l'Allemagne (16h20).