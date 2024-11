Andres Ambühl bat un record... et personne ne le remarque

1/7 Lors des championnats du monde à Prague, Andres Ambühl a établi un nouveau record mondial en disputant son 332e match international contre le Canada sans que personne ne le remarque. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Stephan Roth et Marcel Allemann

En football, on sait qui a le plus de matchs internationaux à son actif. Il s'agit de Cristiano Ronaldo (41 ans), qui a jusqu'à présent porté 216 fois le maillot du Portugal. Et on peut en être sûr: L'attaquant d'Al Nassr et ses millions de fans nous l'auraient fait savoir et ce record était passé inaperçu.

Mais qui est le numéro 1 en hockey sur glace? Sur Internet, où aucune question ne reste sans réponse, on tombe sur Raimo Helminen (60 ans). La légende finlandaise a porté 331 fois le maillot de «Lejonat». Ce chiffre est également confirmé par la fédération finlandaise.

Il a disputé son dernier match international en 2008, à l'âge de 43 ans, contre la République tchèque. Doug Shedden, le coach national de l'époque, qui a ensuite travaillé à Zoug et à Lugano, l'avait convoqué une dernière fois après cinq ans d'absence pour que les fans puissent le fêter à Tampere.

L'IIHF ne recense que les tournois mondiaux et olympiques

331 matches internationaux, c'est un chiffre impressionnant. Mais il y a un joueur qui a déjà représenté son pays 336 fois: Andres Ambühl (41 ans). Jeudi, contre la Finlande (17h30, en direct sur RTS 2), il devrait déjà en ajouter un autre. Le joueur de Sertig a dépassé Helminen pendant le championnat du monde à Prague lors du match de groupe contre le Canada. Il n'a reçu aucun hommage, aucune fleur, ni même une poignée de main d'un fonctionnaire. Le record mondial d'Ambühl a été ignoré de tous.

Comment est-ce possible? Les fédérations nationales n'ont pas d'approche uniforme pour déterminer quels matches amicaux sont comptabilisés. La fédération internationale IIHF n'enregistre que les statistiques des tournois mondiaux et olympiques.

En 2022, Ambühl a été honoré à Helsinki avant le match contre le Canada, lorsqu'il a effacé le record de l'Allemand Udo Kiessling en disputant son 120e match de championnat du monde. Des scènes de lui ont été diffusées sur l'écran géant et les Canadiens ont également tapé respectueusement sur la glace avec leurs cannes.

Entre-temps, Ambühl, qui a également participé à plus de championnats du monde (19) que quiconque, en est à 141 matches. On peut toutefois se demander si, dans un peu plus d'un an, il égalera également le record de Helminen et Teemu Selänne, qui ont participé à six éditions des Jeux olympiques.

Helminen félicite Ambühl

«C'est vraiment une mauvaise nouvelle», pouffe Raimo Helminen lorsque Blick lui annonce qu'il n'est plus détenteur du record du monde. «Non, c'est formidable. Les records sont faits pour être battus. Toutes mes félicitations à Andres Ambühl. Il l'a bien mérité. C'est parce qu'il est un excellent patineur qu'il peut jouer aussi longtemps à ce niveau». Le champion du monde 1995, qui est maintenant entraîneur du Saipa Lappeenranta, n'est pas surpris de cette marque historique: «Ce n'est que récemment que j'ai dit à un collègue que j'avais probablement déjà perdu le record au profit d'Ambühl».

Et que compte faire la fédération suisse avec ce record mondial oublié? «Nous allons certainement faire quelque chose pour qu'un joueur qui a tant donné et qui donne encore tant au hockey sur glace suisse puisse être honoré comme il se doit», répond le directeur de l'équipe nationale Lars Weibel.

Lorsqu'Ambühl a récemment dépassé Beat Gerber, défenseur du CP Berne durant de nombreuses années (1269 matches), en tant que joueur record de la National League le plus endurant, un journaliste méticuleux avait découvert que l'Emmentalois avait un match de moins au compteur que ce qu'il pensait. Le nouveau recordman a donc été honoré... quelques jours trop tôt. Mais il a bel et bien été battu depuis. Le record est actuellement de 1278 matches et Ambühl continue de le battre soir aprè soir. D'autant plus qu'il ne fait aucun effort pour raccrocher ses patins.