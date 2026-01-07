À un mois des Jeux olympiques de Milan, Patrick Fischer a dévoilé sa sélection olympique. La présence du Lausannois Ken Jäger est la grosse surprise de la liste présentée par le sélectionneur national qui porte deux absents de marque.

Grégory Beaud

En février prochain, l'équipe de Suisse disputera son premier gros objectif de l'année du côté de Milan. Pour les Jeux olympiques, Patrick Fischer peut compter sur tous ses joueurs de NHL. De quoi limiter les places à disposition pour les éléments évoluant en championnat de Suisse.

Sans surprise, les 10 des 11 joueurs de NHL sont dans la liste présentée ce mercredi par Patrick Fischer. Seul le banni Lian Bichsel manque à l'appel, Ainsi le capitaine Roman Josi sera associé à deux autres défenseurs de NHL: Janis Moser et Jonas Siegenthaler. En attaque, la sélection helvétique sera emmenée par ses stars Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter. Philipp Kurashev et Pius Suter complètent la liste parmi les joueurs de champ.

Berra gagne la course

Le gardien Akira Schmid est le onzième élément à débarquer en provenance d'Amérique du Nord. Il partagera le filet avec Leonardo Genoni et Reto Berra. Devant les filets, Patrick Fischer a ainsi décidé de récompenser l'expérience et les services rendus en emmenant avec lui les deux vétérans. Si la place de «Leo» ne se discutait pas, une interrogation autour de Reto Berra demeurait. Mais le gardien de Fribourg Gottéron a gagné la course avec Stéphane Charlin (Genève) et Sandro Aeschlimann (Davos) grâce à une saison exceptionnelle en National League.

En attendant la divulgation de la sélection, il n'y avait guère qu'une inconnue en défense puisque les postes de Dean Kukan, Andrea Glauser, Christian Marti et Michael Fora semblaient d'ores et déjà assurés. Qui de Dominik Egli, Romain Loeffel ou Tim Berni allait composter le dernier ticket pour Milan? Patrick Fischer a décidé de convoquer l'arrière de Genève-Servette pourtant auteur d'une saison moyenne avec les Grenat. Là aussi, le technicien zougois a décidé de faire confiance à un des hommes argentés en mai dernier lors du dernier Mondial.

La surprise Ken Jäger

En plus des six joueurs de NHL, il restait donc huit postes à repourvoir sur le front de l'attaque. Plusieurs noms s'imposaient d'eux-mêmes. Ainsi la sélection des Zurichois Denis Malgin et Sven Andrighetto ne se discutait pas. Tout comme celles du Lausannois Damien Riat et des Fribourgeois Christoph Bertschy et Sandro Schmid. Voici pour la moitié des joueurs plus ou moins assurés de se rendre à Milan sans devoir trembler jusqu'à l'appel de Patrick Fischer. Absent à Herning et Stockholm pour blessure, Calvin Thürkauf fait logiquement son retour en compétition officielle.

Et les autres? Les deux dernières places dans le train pour Milan ont été accordées à Ken Jäger et Simon Knak. Si le dernier était plus ou moins attendu, la présence du Grison du Lausanne HC a de quoi étonner. À la peine depuis septembre dernier, il est le... 17e compteur de son club avec trois buts et une passe décisive. Le joueur de centre bénéficie de son statut de double médaillé d'argent, puisqu'il était présent tant en 2024 qu'en 2025 lors des épopées médaillées en Tchéquie et en Suède.

Théo Rochette absent

Meilleur compteur de National League, Théo Rochette est recalé par l'entraîneur. Au moment de préparer son puzzle olympique, il a probablement jugé que le Lausannois n'aurait pas un rôle dans lequel il serait en mesure de briller du côté de Milan avec la présence des stars offensives de la sélection. À voir si la réalité de la glace italienne lui donnera raison.

En Lombardie, la sélection suisse défiera la France, le Canada et la République tchèque dans son groupe. Elle aura comme ambition de terminer à la première position pour éviter de devoir disputer un barrage, ce qu'elle n'a jamais été en mesure de faire depuis l'instauration de ce système en 2010 à Vancouver. En 2010 et 2022, les Suisses avaient atteint les quarts, tandis qu'en 2014 et 2018, elle avait échoué lors de ce huitième de finale.