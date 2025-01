1/5 Les ZSC Lions de Jesper Frödén, Derek Grant, Sven Andrighetto et Denis Malgin ont pu exulter à six reprises lors de la demi-finale à Genève. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Stephan Roth

Les ZSC Lions sont venus gagner 6-1 aux Vernets lors du match aller et il est fort probable, dès lors, que le club zurichois dispute la finale de la Champions League. L'entraîneur genevois Yorick Treille, lui, indiquait après le match aller qu'il croyait cependant encore à l'exploit: «On n’a pas le choix d’y croire au match retour mardi prochain. On sait que ça va être difficile, mais en tant qu’équipe, on doit envoyer un message, pour continuer de grandir et voir ce qu’on a comme caractère dans ce vestiaire.» Mais l'entraîneur du GSHC le sait, Zurich a 99% de chances de se qualifier.

Et pourtant, l'enjeu sera de taille ce mardi soir à Altstetten. Car dans le duel à distance que se livrent les ZSC et Färjestad - les Suédois ont gagné 6-2 leur demi-finale aller à Prague - il s'agit aussi de savoir qui jouera à la maison.

Le bilan de toute la saison de Champions League, play-off compris, est déterminant. Les Zurichois ont aujourd'hui trois points d'avance sur les Suédois, avec une différence de buts défavorable. Il leur suffit donc d'un point supplémentaire pour s'assurer le droit de jouer la finale à domicile. Il ne faut donc pas perdre contre Genève, quel que soit le score, à moins que Prague gagne en Suède ce soir.

Quelle est l'importance du droit de jouer à domicile? «Ce serait certainement significatif si nous nous qualifiions», répond le CEO Peter Zahner, qui attache de l'importance au conditionnel. «Spécialement en Champions League, où plusieurs buts peuvent être marqués en cas de pénalité, cela peut aller très vite», rappelle-t-il avant la réception de Genève ce mardi. Il n'a ainsi pas du tout commencé à évoquer les modalités de la finale (prix, voyage): il s'agit de respecter l'adversaire et l'incertitude du sport.

Jouer à la maison, ça change tout

Peter Zahner verrait trois avantages à une «finale à domicile»: le soutien des fans, l'absence de voyage et la composante économique. Une Swiss Life Arena remplie de 12'000 fans devrait permettre de réaliser un bénéfice à six chiffres considérable. Genève-Servette a d'ailleurs profité de l'avantage du terrain l'an dernier contre Skelleftea (victoire 3-2).