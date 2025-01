1/4 Le président de l'IIHF, Luc Tardif, veut faire revenir la Russie sur la scène internationale. Photo: keystone-sda.ch

Le président de l'IIHF, Luc Tardif, veut suivre de près l'évolution politique au cours des prochains mois. Si la guerre en Ukraine peut prendre fin rapidement, le Français veut ramener les équipes nationales russes sur la scène internationale. Pour les championnats du monde juniors U20 2026 à Minneapolis et Saint-Paul (Etats-Unis, dès le 26 décembre 2025), la liste des participants doit encore être déterminée en février.

Luc Tardif attend également des réponses du Comité olympique (CIO) concernant les Jeux olympiques de 2026 à Milan et Cortina. En 2026, les joueurs professionnels de la NHL participeront au tournoi olympique pour la première fois depuis 2014.

Les fédérations russe et biélorusse ont été suspendues par l'IIHF après le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine en février 2022, sous la pression d'autres nations comme principalement la Suède, la Norvège et la Finlande.

Les espoirs des fonctionnaires du hockey sur glace reposent désormais sur Donald Trump, qui prêtera serment pour la deuxième fois en tant que président des États-Unis le 20 janvier. Peu après sa victoire électorale, Donald Trump avait fait savoir qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine dès qu'il serait en fonction. Même si c'était le cas, l'IIHF pourrait-elle immédiatement rouvrir la porte de tous ses tournois à la Russie?

La fin de la guerre ne suffit pas

Peu après l'exclusion de la Russie, les nations scandinaves (Suède, Norvège et Danemark) ainsi que la Finlande avaient déjà fait savoir que la fin de la guerre ne suffirait pas pour que la Russie revienne dans le cercle des nations de l'IIHF. Pour cela, il faudrait également un changement de pouvoir à Moscou. L'IIHF ne pourrait pas se permettre de se brouiller avec les Scandinaves et les Finlandais, le tournoi étant déjà critiqué, notamment en Amérique du Nord, en raison de la densité du calendrier et du nombre élevé de participants. La NHL organise en février son propre tournoi («4 Nations Face-off») avec les quatre meilleures nations actuelles du monde hors Russie (Canada, États-Unis, Suède, Finlande).

Pour les championnats du monde de 2025 en Suède et au Danemark en mai, l'exclusion de la Russie est maintenue dans tous les cas. La première date possible pour un retour de la Russie serait l'année 2026 avec le championnat du monde M20, les Jeux olympiques et le championnat du monde en Suisse (Zurich et Fribourg). Si aucune opposition ne se manifeste.