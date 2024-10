Il y aura un derby lémanique en Champions Hockey League!

Le Lausanne HC et Genève-Servette croiseront le fer une fois de plus cette saison! Les deux rivaux lémaniques s'affronteront en huitième de finale de la Champions Hockey League. Tel en a décidé le classement final de la saison régulière.

Vaudois et Genevois croiseront le fer en huitième de finale de la Champions Hockey League. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La saison régulière de Champions Hockey League s'est achevée ce soir avec une dernière ronde qui aura notamment vu le Lausanne HC s'imposer en Finlande face à Tampere (0-2). Avec Genève, Zurich et Fribourg-Gottéron, tous les représentants suisses continueront la compétition.

Comme il est de coutume en play-off de National League par exemple, c'est le classement de cette première phase de la compétition qui indique les futurs affiches. Respectivement troisièmes et quatorzièmes, les Vaudois et leurs rivaux de Genève-Servette se retrouveront en huitième de finale! Un choc qui promet d'être très intéressant entre des Lausannois qui surfent sur le succès en ce moment et des Genevois qui auront à cœur de défendre leur titre face à leurs voisins.

Les huitièmes de finale se dérouleront dans un format aller-retour. La première rencontre aura lieu les 12-13 novembre et la seconde une semaine plus tard. Une chose est sûre, le déplacement en car ne sera pas long.

De son côté, Fribourg-Gottéron affrontera les Suédois de Vaxjö, alors que Zurich rencontrera les Allemands des Straubing Tigers.