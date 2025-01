La vraie fête du hockey suisse, c'est à Lausanne ce week-end!

Fribourg, Davos, Zoug et Ambri-Piotta: impossible de mieux représenter les quatre régions linguistiques du pays. Ces quatre équipes participeront au final four de la Coupe de Suisse samedi et dimanche dans une Vaudoise aréna riche en événements autour des matches.

Jenna Suokko et les Fribourgeoises devraient amener de nombreuses supportrices et supporters avec elles samedi et dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Impossible de mieux célébrer la Suisse! Les quatre régions linguistiques du pays seront en effet représentées ce week-end à Lausanne pour le «final four» du hockey féminin, avec une demi-finale entre Davos et Zoug samedi (13h30), suivie de celle entre Gottéron et Ambri-Piotta (17h). On parlera donc romanche, alémanique, italien et français ce week-end à la Vaudoise aréna, où aura également lieu la petite finale dimanche à 12h avant la grande finale (avec Gottéron?) à 16h. Une véritable fête du hockey suisse, dans toute sa diversité et sa splendeur.

Plusieurs premières auront ainsi lieu ces 25 et 26 janvier à la Vaudoise aréna: la formule d’un tournoi réunissant les quatre demi-finalistes, la localisation en Suisse romande (après deux éditions en Suisse orientale et centrale), et ces quatre matches dans l’une des plus grandes et modernes infrastructures du pays.

Samedi matin dès 9h, un tournoi de démonstration de filles juniors U-12 et U-14 ouvrira ce grand week-end dédié au hockey féminin, comme un point d'orgue dans la saison, dans un décor de rêve.

La Vaudoise aréna s'engage pour le sport féminin

Ainsi, le fait que ce «final four» se déroule dans une patinoire aussi belle, moderne et vaste que la Vaudoise aréna est un signal très positif pour le développement du hockey féminin en Suisse. Directrice générale du site, Samira Marquis assure que toutes les ressources possible seront mobilisées et mises à disposition pour promouvoir et offrir les meilleurs conditions à ces quatre matches. «La Vaudoise aréna est une infrastructure inclusive et pionnière pour la promotion du sport féminin. Notre rêve est de voir un jour deux équipes s’affronter en finale d’une National League féminine devant une Vaudoise aréna remplie de spectateurs et de fans, à l’instar de la première équipe du LHC», explique-t-elle. Ce ne sera pas le cas cette année, mais le pas dans la bonne direction est bel et bien effectué.

Les cinq ans des Jeux olympiques de la Jeunesse

Les organisateurs ont d'ailleurs eu la bonne idée d'élargir l'événement et de ne pas se contenter d'accueillir les personnes intéressées et les curieux, le hockey féminin n'attirant pas encore les foules en 2025. «Tandis que les meilleures hockeyeuses du pays s’affronteront sur la glace de l’aréna principale, la Vaudoise aréna célébrera avec le public les cinq ans de l’événement qui est à l’origine de sa construction et dont toute la population vaudoise se souvient avec émotion: les Jeux olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020», expliquent les organisateurs, pour lesquels il «semblait naturel» de lier ce «final four» et la date anniversaire des JOJ.

A cette occasion la Fondation Lausanne Capitale Olympique proposera de nombreuses animations sur le parvis de la Vaudoise aréna avec plusieurs activités: tirs au but, lancer de canettes, parcours technique, initiation au hockey sur glace, saut à ski et patinage libre sur la patinoire à ciel ouvert Yodli (du nom de la mascotte des JOJ), ainsi qu’une grande roue de la fortune. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies et l'ambition est d'attirer le plus de monde possible.

Une Silent Party sous les étoiles samedi soir

Dans ce cadre, le samedi soir, de 18h30 à 22h, une Silent Party sous les étoiles, en collaboration avec le Collectif 52, promet de vivre «une expérience unique dans un cadre inédit». Le dimanche, la cérémonie officielle, qui réunira plusieurs personnalités sportives et politiques, célébrera à la fois les finalistes de la National Cup du hockey féminin, et «l’héritage vivace» des JOJ Lausanne 2020 à la Vaudoise aréna.

Christelle Luisier Brodard vibrera-t-elle un peu pour Gottéron?

Une amatrice de sport qui se réjouit en particulier de cette belle journée s'appelle Christelle Luisier Brodard. La cheffe du Conseil d'Etat vaudois ne pourra pas vibrer pour le LHC, le club lausannois ne s'étant pas qualifié, mais, étant originaire de la Broye, elle aura le droit d'encourager (en secret) les Gottéron Ladies. Au-delà de la glace, celle qui est également co-présidente de la Fondation Lausanne Capitale Olympique se réjouit de l'héritage que les Jeux ont laissé à Lausanne.

«Les JOJ tiennent une place de choix dans l’histoire sportive de notre canton. S’en souvenir c’est revivre de fortes émotions et revoir de formidables images, à commencer par l’engouement populaire qu’ont suscité les compétitions sur chacun des sites olympiques. Les JOJ 2020 ont démontré à quel point les événements sportifs génèrent des projets qui suscitent l’enthousiasme, nourrissent la confiance et stimulent l’ambition», assure celle qui veut continuer à faire du canton de Vaud une place forte du sport en Suisse, comme elle l'avait affirmé avec conviction lors d'un entretien exclusif à Blick en fin d'année dernière.