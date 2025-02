Le 20 octobre, Christian Wohlwend a été licencié du HC Ajoie. Quatre mois plus tard, il pourrait rendre de précieux services à son ancien club. Notamment en raison de deals controversés. Blick explique les dessous de cette situation explosive.

Un triangle explosif entre Ajoie, La Chaux-de-Fonds et Olten

1/5 Christian Wohlwend a actuellement du plaisir à entraîner le HC Olten. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Le HC Olten est enthousiasmant dans ces play-off de Swiss League! En s'imposant 3-2 à l'extérieur après prolongation dimanche à La Chaux-de-Fonds, les Soleurois ont mis l'avantage du terrain de leur côté. Ils mènent 2-1 dans la série des quarts de finale (au meilleur des sept matchs). Le double tenant du titre et grand favori est sous pression.

L'entraîneur d'Olten Christian Wohlwend est évidemment heureux: «Nous avons un super groove dans l'équipe!» Le Grison a été mis en congé en octobre au HC Ajoie, dernier du classement de National League, et s'est engagé à Olten deux semaines plus tard seulement. Mais c'est un secret de polichinelle que la l'accord des Jurassiens était lié à la condition qu'Olten retire sa demande de promotion. Ajoie ne voulait pas s'exposer au risque d'être relégué par son ex-entraîneur. La honte aurait été abyssale.

Christian Wohlwend comme ange gardien?

Les Soleurois ont accepté ce deal, car après un mauvais début de saison, leur attention s'est portée en novembre sur une participation aux play-off, rien de plus. De plus, le HC Olten se trouve de toute façon dans une année de mutation et a pris ses distances avec les grands rêves de promotion des années précédentes.

Mais ce deal particulier a créé une constellation dans laquelle Christian Wohlwend peut même devenir l'ange gardien de son ancien employeur Ajoie. Car s'il élimine Chaux-de-Fonds avec Olten, le plus grand danger de relégation pour Ajoie serait alors écarté. Les Neuchâtelois sont le challenger le plus ambitieux, ont clairement affiché leurs projets de promotion et ont pris la précaution de signer quatre étrangers (Sondre Olden, Steven Owre, Cliff Pu, Teemu Pulkkinen) pour une éventuelle qualification pour les barrages. Outre La Chaux-de-Fonds, seul Viège a le droit de monter, mais les Valaisans ne sont pas considérés comme capables de réaliser un coup d'éclat.

Trois joueurs d'Ajoie sont venus renforcer Olten

«Qui nous aidons, cela m'est en fait égal, nous ne regardons que nous-mêmes. Je suis à Olten et c'est tout», déclare Christian Wohlwend à Blick. Il précise également: «Qui dit qu'Ajoie a besoin d'aide? Peut-être que Lugano ou Genève-Servette seraient aussi contents si nous pouvions nous imposer contre La Chaux-de-Fonds».

Le fait qu'Olten se soit renforcé juste avant les play-off avec les trois joueurs d'Ajoie Tim Minder, Bastien Pouilly et Kyen Sopa est également un élément explosif supplémentaire. Qu'en pense le directeur sportif du HCC, Loïc Burkhalter? «Sans commentaire», répond-il à Blick. Une déclaration qui en dit plus que mille mots.

Ajoie la joue malin

Christian Wohlwend se défend en ce qui concerne ses trois nouveaux venus, avec lesquels il a travaillé à l'époque où il entraînait Ajoie: «Ils n'y jouaient presque plus, mais ils nous donnent une profondeur d'effectif..

L'an dernier, Ajoie avait d'ailleurs cédé plusieurs surnuméraires (Bastien Pouilly, Steven Macquat, Gillian Kohler) à La Chaux-de-Fonds. A l'époque, les Neuchâtelois n'étaient pas autorisés à monter - Olten, en revanche, l'était. Renforcer les équipes de Swiss League non éligibles à la promotion semble être un système chez le HC Ajoie. Et peut-être que pour la deuxième fois consécutive, le hockey suisse sera privé d'une finale de play-out et d'un barrage de promotion-relégation.