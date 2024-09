Le duel entre Ambri et Davos lance la nouvelle saison de la Women's League. A priori, les deux équipes romandes ne devraient pas jouer le haut du classement, mais qui sait?

Que peuvent espérer Fribourg et Neuchâtel dans la nouvelle saison?

1/11 Le CP Berne et les ZSC Lionnes se sont affrontés en duel lors de la dernière finale des playoffs pour le titre de champion de la Women's League.

Nicole Vandenbrouck

Elle était attendue, elle est là: la reprise dans le championnat de Suisse de hockey féminin!

Zoug est bien présent

Après s'être vu refuser un accès direct à la ligue supérieure, les Zougoises ont mis en pièces la SWHL B - avec un goal-avertage de 317-7 en 18 matchs et aucune défaite! Elles n'ont même pas eu à monter sportivement, comme il était exigé d'elles au départ, car les Lugano Ladies se sont dissoutes et la place a été automatiquement libérée. L'EVZ est la seule équipe semi-professionnelle de la ligue.

Lugano est parti

Les Lugano Ladies ont disparu de la scène. De gros problèmes financiers ont coûté l'existence aux octuples championnes, qui se battaient le plus souvent en duel avec les ZSC Lions pour le titre. La saison dernière n'a pu être menée à terme qu'avec difficulté. Les Tessinoises n'ont même pas disputé le barrage contre Zoug, champion de LNB. Au début, il n'était question que de relégation, mais l'équipe s'est carrément dissoute et toutes les joueuses n'ont pas encore trouvé de place dans d'autres clubs.

Ces équipes sont présentes

Les ZSC Lions sont depuis des décennies la référence en matière de hockey féminin suisse. Outre le ZSC, de grands clubs connus comme Berne (qui a repris Thoune), Davos (qui a repris Thurgovie), Zoug, Fribourg et Ambri présentent une équipe féminine dans la plus haute ligue. La Women's League est complétée par Langenthal et Neuchâtel.

Les Zurichoises sont les championnes en série avec douze titres, dont les trois derniers consécutifs. Mais la concurrence est là! Berne, finaliste l'an dernier, est compétitif, ainsi que les joueuses semi-professionnelles de Zoug. De plus, les Davosiennes se sont forgé une réputation d'adversaires physiques.

Les grands noms

Avec Estelle Duvin (27 ans), le CP Berne compte dans ses rangs la meilleure marqueuse de la ligue. La Française a été élue MVP lors des Hockey Awards. En 36 matches, elle a marqué 75 (!) points (37 buts). La capitaine de l'équipe nationale Lara Stalder (30 ans) est l'une des meilleures joueuses suisses et la leader des Zougoises. Durant ses années en Suède (de 2017 à 2023), l'attaquante a battu plusieurs records avant de s'engager dans le projet zougois. Sinja Leemann (22 ans) est une joueuse prometteuse des ZSC Lions. Derrière les étrangères Duvin, Maija Otamo (30 ans, Finlande, Berne) et Fanny Rask (33 ans, Suède, Ambri), elle était la meilleure scoreuse suisse (25 buts/27 assists).

Un mode de championnat qui a changé

Comme la saison dernière, 28 matches seront disputés lors de la saison régulière. Les équipes classées 1 et 2 sont directement qualifiées pour les demi-finales. Les équipes classées de la 3e à la 6e place disputent désormais les play-in. Le troisième du classement y affronte le sixième et le quatrième le cinquième. Les deux dernières places pour les demi-finales seront déterminées dans une série au meilleur des trois manches.

Les deux derniers du classement s'affrontent dans une série de play-out au meilleur des cinq manches. Les demi-finales et la finale des play-off se déroulent également au meilleur des cinq manches. Les perdantes des demi-finales disputent un match pour remporter la médaille de bronze. Cette saison encore, tous les matches seront diffusés gratuitement sur la plateforme de streaming RED+.