Cette fois-ci, Julien Vauclair ne va pas terminer la saison à la bande du HC Ajoie. Le directeur sportif peut reprendre sa place dans son bureau et céder les clés du vestiaire à son successeur. L'ancien défenseur est allé «piocher» dans ses anciens coachs pour nommer celui qui va lui succéder. C'est en effet Greg Ireland qui va prendre place sur le banc jurassien. Le Canadien avait dirigé l'homme fort de la Raiffeisen Arena à Lugano durant deux ans et demi entre son arrivée en cours de saison 2016/2017 et jusqu'à son départ au terme de l'exercice 2018/2019.

Âgé de 59 ans, Greg Ireland dispose d'une très longue expérience dans le coaching puisqu'il est actif depuis le début des années 90 alors qu'il n'était pas âgé de 30 ans. En 1998, le technicien a fait ses débuts en ECHL avant d'officier à l'échelon supérieur, en AHL, cinq ans plus tard. Coach de Grand Rapids puis de San Antonio dans l'antichambre de la NHL entre 1998 et 2010, il n'a jamais obtenu sa chance dans la plus prestigieuse ligue du monde.

Pompier à Lugano

Son premier passage ad intérim à Lugano a eu lieu lors de la saison 2010/2011 lorsqu'il a redressé la barre à la Resega après un début de saison raté. il était retourné dans les rangs juniors au Canada durant quatre saisons avant de prendre la direction de l'Europe. Après une première expérience qui a tourné court à Mannheim, il est revenu à Lugano où il a pris la place de Doug Shedden sur le banc de la Resega. Là encore, Greg Ireland a joué les pompiers de service pour remettre l'équipe sur le droit chemin.

Demi-finaliste lors de la première saison, il avait signé un contrat deux ans avec les Tessinois. Son bilan? Une finale perdue la première saison et une élimination en quarts de finale avant de voir son aventure ne pas être prolongée.

Ireland entraîneur de... l'Irlande

Après trois saison en Italie, à Bolzano, il a tenté l'aventure chinoise puisqu'il est devenu l'entraîneur de Kunlun Red Star en KHL lors de la saison 2022/2023 tout en étant le sélectionneur national de la Chine. À l'échelle internationale, il a également passé deux saisons comme entraîneur de l'Italie entre 2020 et 2022. Il était parvenu à maintenir les Transalpins dans l'élite lors de son premier Mondial avant d'être relégué lors du second et de voir son contrant ne pas être prolongé.

Cela pourrait sonner comme une blague, mais ça ne l'est pas. Le Canadien, qui beaucoup bourlingué tout au long de sa carrière, vient de vivre une expérience pour le moins inattendue... et prédestinée à la fois. La saison dernière, Greg Ireland était en effet entraîneur assitant de l'équipe d'Irlande. Cela ne s'invente pas.