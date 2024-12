1/8 Mark Streit a toutes les raisons de se réjouir. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri et Marcel W. Perren

Mark Streit fêtera son 47e anniversaire le 11 décembre. L'ancienne star suisse de la NHL a déjà reçu son plus beau cadeau. Lui et sa femme Fabienne sont devenus parents pour la troisième fois. Après ses filles Victoria (7 ans) et Josephine (6 ans), l'ex-hockeyeur professionnel se réjouit d'avoir un fils.

Dimanche soir, à 20h précises, leur fils Nicklas a vu le jour. «Tout a été géré de manière calme, sereine et souveraine», déclare Mark Streit à Blick. «Fabienne et Nicklas se portent à merveille».

Mark et Fabienne Streit sont en couple depuis l'été 2014. Après un an et demi de relation, il s'est mis à genoux pour la demander en mariage lors d'un court séjour à Miami Beach et a posé LA question. Le mariage de rêve a eu lieu en été 2016 à Interlaken, dans le canton de Berne. «C'était un jour parfait, nous avons célébré une fête de mariage somptueuse avec notre famille et nos amis», s'était-il alors enthousiasmé auprès de Blick. Six mois plus tard, ils devenaient parents pour la première fois. Aujourd'hui, la famille Streit s'est agrandie d'un nouveau membre.

820 matches en NHL

En 2009, Streit a été le premier Suisse à être nommé au All-Star-Game de la NHL. Dans la meilleure ligue de hockey sur glace du monde, il a disputé 820 matchs et marqué 100 buts pour les Canadiens de Montréal, les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh. Son plus grand succès remonte à 2017, lorsqu'il a remporté la Stanley Cup avec les Penguins. Mark Streit a débuté sa carrière à l'âge de 17 ans à Fribourg, puis a également joué pour Berne, Davos et les ZSC Lions. Au total, il a joué 499 fois dans la plus haute ligue suisse.

Pendant des années, Mark Streit a également été une figure incontournable de l'équipe nationale, participant à quatre Jeux olympiques et à 13 championnats du monde. En automne 2017, il a mis fin à son impressionnante carrière. Après sa retraite, il est rentré en Suisse avec sa famille.