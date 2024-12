Herzog se brise sur le gardien Zajicek. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Toujours pas. La Suisse n’y arrive décidément pas à domicile. A croire que la malédiction se poursuit depuis la participation des Helvètes à l’Euro Hockey Tour avec les meilleures nations européennes.

Après la Suède, c’est donc la Tchéquie qui a su se jouer des hommes de Patrick Fischer. Et si les Scandinaves avaient attendu le tiers médian pour frapper, la troupe de Radim Rulik s’est elle mise en évidence dès la période initiale.

Et comme pour rappeler que la National League possède quelques précieux artificiers, ce sont les «Suisses» qui ont coulé la Suisse. Ou plutôt les Davosiens. A la 12e, c’est Filip Zadina qui fut le plus prompt pour sauter sur un rebond et ouvrir le score. Et à quelques secondes de la fin du premier tiers, c’est Matej Stransky qui a pu battre Ludovic Waeber. Dans les deux situations, la défense helvétique a semblé avoir un temps de retard.

Sans Romain Loeffel, absent pour des raisons privées, le power-play helvétique manquait de poids. Mais de toute façon il a fallu attendre la fin de la partie pour avoir droit à des supériorités numériques helvétiques qui n’ont finalement rien donné.

De la même manière que contre les Suédois, les Suisses ont tenté, mais il a manqué un petit quelque chose en attaque. Ce qui donne à nouveau l’impression qu’il n’est pas évident de marquer des buts sans les joueurs de NHL.

La Suisse n’a maintenant plus qu’une chance pour ne pas terminer bredouille de ce tournoi à domicile. Dimanche à 15h30, la sélection nationale affronte la Finlande avec comme seul mot d’ordre: la victoire.