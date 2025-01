Sakari Manninen sera sur la glace ce mercredi soir aux Vernets. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sakari Manninen va manquer cinq matches du Genève-Servette Hockey Club, mais la chance du Finlandais réside dans la très bonne tenue européenne des Aigles. Ceux-ci ont en effet une nouvelle fois atteint les demi-finales de la Champions League, où ils affronteront ce mercredi soir les Zurich Lions aux Vernets pour le match aller. Et leur Casque d'Or sera bel et bien sur la glace, s'offrant une parenthèse européenne au milieu de sa suspension, lui qui a déjà purgé deux de ses cinq matches.

En tribune deux jours plus tard à Ambri

L'occasion est donc belle pour lui de se racheter. Justement, dans quel état d'esprit le Finlandais se présentera-t-il, lui qui a laissé tomber ses coéquipiers pour cinq rencontres en raison de son geste inconsidéré envers un arbitre à Zoug? Le premier élément de réponse, très positif, tient dans son attitude deux jours plus tard à Ambri, où le cador finlandais a été aperçu en tribunes, encourageant ses coéquipiers et se montrant serein en public, plus enjoué que refermé. Sakari Manninen semble avoir accepté sa sanction et l'avoir digérée, mais c'est sur la glace qu'il faudra le montrer et le calendrier lui offre une magnifique occasion de le faire sans attendre avec la réception du champion de Suisse en titre, favori logique de cette demi-finale.

Alors, Sakari Manninen homme du match ce mercredi soir aux Vernets? Ce serait une belle manière de se racheter aux yeux de l'opinion publique et de son employeur et de montrer que ce fâcheux épisode est derrière lui. Au fond, l'histoire est éternelle et vieille comme le sport; lorsqu'une tuile vous tombe sur la tête, il n'existe que deux solutions de réagir. Soit la tête est assez dure et la tuile rebondit sans faire de dégâts. Soit elle fait extrêmement mal au crâne.